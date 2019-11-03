2019-11-03T16:25:40+03:00
Происшествия

«В комнате находилась беременная двойней»: Появились подробности страшного пожара на Архангельской улице

Трагедия произошла в Нижнем Новгороде 2 ноября [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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На месте пожара было обнаружено обгоревшее тело.На месте пожара было обнаружено обгоревшее тело.Фото: СОЦСЕТИ
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Обгоревшее тело, найденное на месте пожара в квартире жилого дома на Архангельской улице 2 ноября, принадлежало 20-летней девушке. В скором времени у нее должна была родиться двойня, рассказала соседка погибшей Елена Дюкова.

Страшный пожар на Архангельской улице в Нижнем Новгороде.

- Соседи, которые находились в кухне, услышали какой-то шум, стоны, что-то разбилось, и вроде как взрыв. Соседка выглянула в окно кухни, увидела, как парень спускается по пожарной лестнице и убегает. Сразу после этого из-под пола повалил черный едкий дым. Пол у нас деревянный, перегородки между комнат также деревянные и полупустые, - сообщила Елена на своей странице в «Фейсбуке». - Соседка бросилась стучать в комнату, но ей никто не открыл. На видео видно, что дым валил даже из окна кухни. Беременная дочь хозяев комнаты погибла. Или она была без сознания, когда загорелось, или уже мертва.

Соседка уверяет, что погибшая была наркоманкой. Фото: СОЦСЕТИ

Соседка уверяет, что погибшая была наркоманкой.Фото: СОЦСЕТИ

Со слов соседки, погибшая была наркоманкой. Якобы недавно она проходила лечение на юге. Однако во время терапии молодая мать уверяла, что и после курса не бросит употреблять запрещенные вещества.

- В гостях был не сожитель, а два наркомана. И уже ясно, что они ее убили. Или подумали, что убили. Пожар как способ скрыть следы. Оба задержаны, - пояснила Елена.

«Комсомольская правда» рассказывала со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области, что сообщение о возгорании в квартире на Архангельской улице поступило в утром 2 ноября. В результате пожара сгорело имущество в квартире на площади 12 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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