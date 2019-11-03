2019-11-03T14:30:33+03:00
Происшествия

Страшный пожар произошел на Архангельской улице в Нижнем Новгороде

На месте происшествия обнаружено обгоревшее тело
Анна МИГАЛОВА
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Страшный пожар произошел в многоквартирном жилом доме на Архангельской улице Канавинского района в Нижнем Новгороде. О происшествии сначала написали очевидцы в соцсетях.

- Сегодня на Сортировке полыхала квартира, - говорится в паблике «Регион 52». - Пожарные подоспели вовремя, огонь удалось победить. Как говорят соседи, в квартире живет семейная пара, которая часто выпивает. Вероятно, причина пожара - неаккуратное курение в нетрезвом виде.

Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что последствия возгорания трагические. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело взрослого человека.

- В результате пожара сгорело имущество в квартире на площади 12 квадратных метров, - говорится на сайте ведомства. - Силами бойцов пожарной охраны из дома эвакуировано 15 человек, в том числе два ребенка.

Вместе с тем причина пожара пока не установлена. Равно как и личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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