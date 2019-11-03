Страшный пожар произошел на Архангельской улице в Нижнем Новгороде
Страшный пожар произошел в многоквартирном жилом доме на Архангельской улице Канавинского района в Нижнем Новгороде. О происшествии сначала написали очевидцы в соцсетях.
- Сегодня на Сортировке полыхала квартира, - говорится в паблике «Регион 52». - Пожарные подоспели вовремя, огонь удалось победить. Как говорят соседи, в квартире живет семейная пара, которая часто выпивает. Вероятно, причина пожара - неаккуратное курение в нетрезвом виде.
Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что последствия возгорания трагические. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело взрослого человека.
- В результате пожара сгорело имущество в квартире на площади 12 квадратных метров, - говорится на сайте ведомства. - Силами бойцов пожарной охраны из дома эвакуировано 15 человек, в том числе два ребенка.
Вместе с тем причина пожара пока не установлена. Равно как и личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU