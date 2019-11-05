«Муж пощипал за бока»: Лже-кабаны напугали жителей Борского района

После того, как рыжая лиса оккупировала нижегородский кремль, горожане стали внимательнее смотреть по сторонам и начали замечать четвероногих там, где их совсем не ждали. К примеру, в Борском районе нижегородцы с удивлением заметили стадо кабанов, спокойно прогуливающихся вдоль трассы. Первой о неожиданной встрече в социальных сетях написала жительница Нижнего Новгорода Марина Михайлова.

- Между Останкино и Долгово Борского района, прямо вдоль трассы семейство кабанчиков гуляло, - написала девушка в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Я думала издалека, собака чёрная гуляет, а это хрюшки. Машины не испугались, были заняты своими делами.

Стадо из 20 пятачков прогуливается прямо вдоль трассы. ФОТО: Анастасия Кухарук

Вскоре все социальные сети запестрели сообщениями об обосновавшихся в Борском районе кабанах. Однако всего через несколько дней пугающие сообщения были развеяны.

- Хотелось бы развенчать заблуждения по поводу кабанов в Борском районе. Это просто поросята, - поделилась свежей информацией нижегородка Анастасия Кухарук. - И пасутся целую неделю в таком составе с двумя большими рыжими свиноматками. Муж лично самую большую пошёл и пощипал за бока. Не кидаются, просто опасаются, поэтому возле дороги их лучше не шугать.

В действительности, несмотря на холода, в Борском районе обосновалось немалое стадо таких диковинных поросят. В нем, по подсчетам нижегородцев, не меньше 20 свиней.

- Чьи они неизвестно, - рассказала «Комсомолке» Анастасия Кухарук. - Подозреваем, что недалеко там живут приезжие: стоит огромная теплица и какие-то домушки, типа больших юрт. Хрюшек второго ноября было штук 15-20, часть, возможно, разбрелась, так как в прошлые выходные видели ещё чёрных больших свиней в этом же стаде.