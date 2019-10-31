Нижний Новгород украсят снеговиками и оленями за 14,1 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-31T16:29:58+03:00

На сайте госзакупок появилась информация о стоимости украшения города к новогодним праздниками

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Новогодние украшения для Нижнего Новгорода закупят за 14,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, департамент экономического развития и закупок городской администрации объявил аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по праздничному украшению территории города Нижнего Новгорода к Новому 2020 году и Рождеству Христову новогодними елями и иллюминацией.

В размещенной документации уточняется, что выбранный подрядчик должен будет не только устанавливать уже имеющуюся новогоднюю елку на площади Минина и Пожарского, но и украшать город к праздникам гирляндами в виде сосулек, светящимися фигурами елочек, снеговиков и оленей, а также убрать всю иллюминацию по завершению новогодних и рождественских торжеств.

Как сообщалось ранее, нижегородцам покажут салют за миллион рублей в День народного единства.

ИСТОЧНИК KP.RU