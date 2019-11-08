Новую канатную дорогу из парка «Швейцария» до Заречки построят за 2,5 года

Мэрия Нижнего Новгорода получила предварительный проект новой канатной дороги, которая будет построена между парком «Швейцария» и станцией метро «Заречная». Как сообщили «Комсомольской правде» в департаменте инвестиционной политики и внешнеэкономических связей горадминистрации, сейчас материалы изучают структурные подразделения вместе с министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

- Представлены презентационные материалы инвестиционного проекта, предварительная финансовая модель проекта и схема трассы канатной дороги, а также различные сценарии реализации проекта от ООО «Национальные канатные дороги» при возможной финансовой поддержке бюджета города, - добавили в пресс-службе.

Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из трех секций и четырех станций. Протяженность – 3 390 метров, скорость движения кабины – 6 метров в секунду. Планируется, что по маршруту будут курсировать 10 кабин. Канатная дорога сможет перевозить от 750 до 1500 пассажиров в час.

На строительство уйдут 2,5 года. Даты начала работ пока неизвестны.

Напомним, 14 февраля на инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение, предусматривающее строительство двух веток нижегородской канатной дороги. Свои подписи на нем оставили губернатор Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и генеральный директор ООО «Национальные канатные дороги» Борис Шлом. Теперь в нашем городе появятся еще две «канатки». Первая соединит станцию метро «Заречная» и парк «Швейцария», а вторая – Автозаводский район и Новинки.