В Нижнем Новгороде построят еще две канатные дороги

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором стала не только уникальной достопримечательностью, но и первой в России транспортной «канаткой», соединяющей два города. Однако уже более пяти лет идут разговоры о том, что столице Приволжья этого мало, и нужны еще две.

И вот власти перешли от слов к делу. Сегодня, 14 февраля, на инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение, предусматривающее строительство двух веток нижегородской канатной дороги. Свои подписи на нем оставили губернатор Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и генеральный директор ООО «Национальные канатные дороги» Борис Шлом.

Теперь в нашем городе появятся еще две «канатки». Первая соединит станцию метро «Заречная» и парк «Швейцария», а вторая – Автозаводский район и Новинки.

- Канатная дорога – востребованный и удобный способ передвижения, с точки зрения и транспортной доступности, и туристической привлекательности. Нижний Новгород самой природой предназначен для реализации подобных проектов, - заявил после подписания документа Глеб Никитин.

Благодаря этим веткам будут разгружены мосты, на которых нижегородцы регулярно стоят в пробках.

- Больше всех от реализации этого проекта выиграют нижегородцы, которые смогут посещать культурные и спортивные мероприятия на разных площадках города, - добавил Панов.