Лохикейто, эчпочмак и табани: Чем будут угощать на фестивале «Кухни народов мира» в Нижнем Новгороде

Впервые празднование Дня народного единства в Нижнем Новгороде растянется на два дня. Ключевым событием станет второй гастрономический фестиваль «Кухни народов мира». Мобильные рестораны (фудтраки) будут ждать гостей на площади Минина и Пожарского, начиная с 12.00 3 ноября.

По словам координатора проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой, собрать в одном месте и в одно время разные российские народности - это большая удача.

- Мы собираемся показать жителям и гостям приволжской столицы совершенно неизвестную широкой публике кухню, - заверила Екатерина на пресс-конференции 1 ноября.

Так, нижегородские шеф-повара будут угощать блюдами из волжской рыбы, мастера из Республики Татарстан представят эчпочмак, кызыл и чак-чак, а кулинары из Удмуртской Республики - перепечи и табани, сделанные по рецептам бабушек из села Бураново.

Мобильный ресторан Республики Алтай порадует обширным меню, в которое войдут: бурсак, кардак, салат из таежного папоротника (да, его можно есть), чок-чок (не путать с чак-чаком) и прочие блюда. Представители Республики Хакасия в ресторане на колесах предложат гостям отведать местную кашу.

Кроме того, в Нижний Новгород приедут повара из Северо-Западного федерального округа. К примеру, Мурманск привезет арктическую кухню - блюда из оленины и печени трески, а также чипсы из ягеля, которые уже были представлены в столице Приволжья минувшим летом. Разумеется, на гастрофесте будет представлен Северо-Кавказский федеральный округ со своими осетинскими пирогами.

Как рассказала Екатерина Шаповалова, огромная палитра вкусов будет ждать нижегородцев в зоне народной дегустации. Там народы России приготовят первые блюда: алтайскую шурпу, североосетинскую лыжбу, карельское лохикейто, хакасскую угру, черноморскую уху, уху из рыбы Баренцева моря и многое другое.

- На гастрофестивале ожидается шеф-бариста Павел Морской. Его команда представит Крым, Севастополь и Краснодарский край. У них кофе тоже будет иметь свой вкус! У нас будет кофе с алтайским, лесным и таежным вкусом, - отметила координатора проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России».

Вместе с тем Федеральное агентство по рыболовству подготовило программу в зоне фестиваля «Рыбные богатства России». Поучаствовать в празднике заявились 30 предприятий со всей страны (Астрахань, Крым, Архангельск, Мурманск и др.).

- Будет представлено широкое разнообразие морской рыбы. Возможно, о существовании некоторой рыбы и даже не слышали! - предположил заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Вячеслав Сокмышев. - Будут креветки, устрицы (их обещали привезти живыми), моллюски, мидии. Мы хотим показать, насколько у нас большая страна. Все можно будет попробовать, ну и купить. Кстати, цены планируются хорошие, ниже магазинных.

КСТАТИ

В рамках гастрономического фестиваля «Кухни народов России» будет работать зона мастер-классов. Все желающие смогут изготовить калитки под чутким руководством Надежды Калмыковой из Республики Карелия. А основатель этно-гастрономического проекта Ольга Белоногова из Петрозаводска прочитает лекцию по гастроботанике. Помимо прочего запланирован флешмоб «Мы едины». На нем представители коренных народов российских регионов скажут на родном языке названия своих блюд, использованных продуктов и фразы «Добро пожаловать. Приятного аппетита!»