«На глазок»: Нижегородка сшила Нику Вуйчичу рубашку по фигуре
Нижегородский дизайнер Ольга Рыхлова (Ola Parle) преподнесла Нику Вуйчичу подарок, сделанный своими руками. В рубашке голубого цвета со сдержанным рисунком всемирно известный оратор появился на публичном выступлении в столице Боснии и Герцеговины, а также на центральном телевидении.
Дизайнер сшила эту рубашку за одну ночь.Фото: СОЦСЕТИ
Идея создать мужскую сорочку по фигуре для знаменитого серба появилась неспроста. Нижегородка встретилась с человеком-легендой накануне выступления в столице Приволжья 18 сентября.
- Это тот самый пример ответа из Вселенной на твой запрос. Ник ответил в своем выступлении на столько моих вопросов! Отмел сомнения, переживания и очень вдохновил, - разоткровенничалась Ольга.
Однако на протяжении всей встречи взгляд председателя Союза дизайнеров России в Нижнем Новгороде то и дело падал на одежду, которая была надета на оратора.
- Не знаю, видимо, это профдеформация. Рукава рубашки были просто заправлены внутрь и неряшливо вылезали при каждом движении активного Ника, - вспоминает дизайнер. - Конструкция правильной рубашки родилась прямо во время общения с Ником перед выступлением во дворце спорта. Мне не терпелось доехать до своей швейной машины.
Смастерить мужскую сорочку удалось всего лишь за ночь! Причем точного размера одежды Ника Вуйчича Ольга не знала. Пришлось довериться чутью и многолетнему опыту.
- На глазок, без точных мерок. Рискованно, конечно, но кто не рискует, то не пьет шампанское! Утром рубашка была передана брату Ника. Она совершила вместе с ним путешествие в Боснию и Герцеговину, где целый месяц ждала встречи со своим хозяином, - поделилась нижегородка.
А вечером 28 октября Ольга получила долгожданный отзыв о своем подарке. Оказалось, рубашка не только понравилась, но и пришлась законному владельцу в пору.
- Он дал в ней интервью центральному телевидению в городе Сараево и провел все публичные выступления. Как же приятно получить от него слова благодарности и пожелания продолжать творить, - сказала дизайнер.
Вдохновившись, Ольга Рыхлова принялась за изготовление новой рубашки для легендарного Вуйчича.
- С учетом пожеланий, - добавила нижегородка.
Ольга Рыхлова с мужем Романом Скудняковым и человеком-легендой Ником Вуйчичем на встрече в Нижнем Новгороде.Фото: СОЦСЕТИ
КСТАТИ
Владелица модного дома Ola Parle (Нижний Новгород) не первый раз одаривает знаменитостей. Так, дизайнер создала наряд для дочери певицы Кристины Орбакайте и презентовала его в апреле 2019 года. Ольга призналась, что на изделие ее вдохновил фильм «Любовь-морковь», в котором Орбакайте сыграла главную роль. Примечательно, что именно в платье из галстуков, сделанном нижегородским модельером, 7-летняя Клавдия появилась на юбилее бабушки Аллы Пугачевой.
ИСТОЧНИК KP.RU