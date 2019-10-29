«На глазок»: Нижегородка сшила Нику Вуйчичу рубашку по фигуре

Нижегородский дизайнер Ольга Рыхлова (Ola Parle) преподнесла Нику Вуйчичу подарок, сделанный своими руками. В рубашке голубого цвета со сдержанным рисунком всемирно известный оратор появился на публичном выступлении в столице Боснии и Герцеговины, а также на центральном телевидении.

Дизайнер сшила эту рубашку за одну ночь.Фото: СОЦСЕТИ

Идея создать мужскую сорочку по фигуре для знаменитого серба появилась неспроста. Нижегородка встретилась с человеком-легендой накануне выступления в столице Приволжья 18 сентября.

- Это тот самый пример ответа из Вселенной на твой запрос. Ник ответил в своем выступлении на столько моих вопросов! Отмел сомнения, переживания и очень вдохновил, - разоткровенничалась Ольга.

nickvujicic Ник Вуйчич появился в рубашке нижегородского дизайнера на телевидении в Сараево

Однако на протяжении всей встречи взгляд председателя Союза дизайнеров России в Нижнем Новгороде то и дело падал на одежду, которая была надета на оратора.

- Не знаю, видимо, это профдеформация. Рукава рубашки были просто заправлены внутрь и неряшливо вылезали при каждом движении активного Ника, - вспоминает дизайнер. - Конструкция правильной рубашки родилась прямо во время общения с Ником перед выступлением во дворце спорта. Мне не терпелось доехать до своей швейной машины.

nickvujicic Знаменитому оратору понравилась рубашка, сшитая с учетом его особенностей

Смастерить мужскую сорочку удалось всего лишь за ночь! Причем точного размера одежды Ника Вуйчича Ольга не знала. Пришлось довериться чутью и многолетнему опыту.

- На глазок, без точных мерок. Рискованно, конечно, но кто не рискует, то не пьет шампанское! Утром рубашка была передана брату Ника. Она совершила вместе с ним путешествие в Боснию и Герцеговину, где целый месяц ждала встречи со своим хозяином, - поделилась нижегородка.

nickvujicic Нижегородка заметила, что рукава других рубашек вылезают наружу при малейшем движении

А вечером 28 октября Ольга получила долгожданный отзыв о своем подарке. Оказалось, рубашка не только понравилась, но и пришлась законному владельцу в пору.

- Он дал в ней интервью центральному телевидению в городе Сараево и провел все публичные выступления. Как же приятно получить от него слова благодарности и пожелания продолжать творить, - сказала дизайнер.

Вдохновившись, Ольга Рыхлова принялась за изготовление новой рубашки для легендарного Вуйчича.

- С учетом пожеланий, - добавила нижегородка.

Ольга Рыхлова с мужем Романом Скудняковым и человеком-легендой Ником Вуйчичем на встрече в Нижнем Новгороде.Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

Владелица модного дома Ola Parle (Нижний Новгород) не первый раз одаривает знаменитостей. Так, дизайнер создала наряд для дочери певицы Кристины Орбакайте и презентовала его в апреле 2019 года. Ольга призналась, что на изделие ее вдохновил фильм «Любовь-морковь», в котором Орбакайте сыграла главную роль. Примечательно, что именно в платье из галстуков, сделанном нижегородским модельером, 7-летняя Клавдия появилась на юбилее бабушки Аллы Пугачевой.