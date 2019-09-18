Ник Вуйчич: «Я сею семена любви!»

Всемирно известный оратор Ник Вуйчич приехал в Нижний Новгород по приглашению фонда социальной помощи «Доброе сердце», чтобы выступить перед жителями с мотивационной речью «Верь. Люби. Живи» 18 сентября. Рожденный без рук и ног, он сумел преодолеть ограничения и сложности и стать одним из самых вдохновляющих примеров успешных людей в мире. Накануне выступления во Дворце спорта «Нагорный» знаменитый австралиец встретился с журналистами и рассказал о своей миссии, планах на будущее и безграничной любви к жене.

Легендарный оратор впервые приехал в Нижний Новгород.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

О мотивации

Впервые Ник Вуйчич выступил перед публикой в 2002 году. Тогда ему было всего 19 лет. И в каком-то смысле он был первопроходцем, потому что на тот момент в Австралии не существовало мотивационных спикеров. Желание выступать с поддерживающими речами беспокоило родителей Ника: вдруг сын не справится? Тогда они сказали, что сначала ему неплохо было бы получить образование, а уж потом выходить к людям.

- Я рад, что последовал их совету, - признался мотиватор. - Начинал с коротких речей и небольших аудиторий. Бесплатно, конечно. Так было в начале моего пути. И с каждым разом стало получаться все лучше. Если ты захотел стать мотиватором, надо четко понимать, чем хочешь поделиться с миром и кто твоя аудитория - молодежь или люди пожилого возраста. В общем, мой совет таков: начинай с меньшего и в одной аудитории. И продолжай идти вперед. Ты сможешь!

Легендарный оратор впервые приехал в Нижний Новгород.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Об отношении к инвалидам

За 17 лет своей карьеры Ник Вуйчич побывал в 71 стране! И сегодня он констатирует: доступная среда нужна везде. К счастью, по его словам, в этом направлении ведется огромная работа.

- Всегда есть время для улучшений, но наступают они не с высокой скоростью. В этом плане многие страны находятся позади России. Я рад, что в вашей стране СМИ не стесняются рассказывать про нужды людей и трудности, через которые они проходят, - заявил австралиец. - Ведь есть страны, в которых нас даже по телевидению не покажут. Хотя кое-где людей с ограниченными возможностями уже нанимают на работу. Процесс, конечно, медленный, но это не значит, что стоит останавливаться. И надо двигаться не с агрессией и злостью, обвиняя кого-то в своих несчастьях, а думая, чем ты можешь помочь.

Легендарный оратор впервые приехал в Нижний Новгород.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

О вере в себя

Часто аудитория обращается к Нику Вуйчичу за советами. Например, как вести себя людям с ограниченными возможностями, как жить, не опуская рук. Легендарному мотиватору есть что ответить.

- Вы ни в коем случае не должны стыдиться того, как вы выглядите. Понимаете, наша ценность как людей не падает и не возрастает от того, что мы можем или не можем сделать. Мы всем выглядим по-разному. Но куда важнее не физические ограничения, а ограничения сердца и разума. И шаг за шагом вы можете освобождаться от этого страха. Чтобы реализовать свой потенциал, иногда нужно быть просто слушателей для тех людей, которые нуждаются в вас, - убежден Вуйчич. - Есть вещи, которые не хочешь изменить, а есть вещи, которые ты не можешь изменить. Так вот постарайся найти то, что ты способен изменить, чтобы видеть окружающие тебя вещи, чувствовать их. Бог дал нам жизнь, у него есть план. Мы не всегда знаем, в чем именно он заключается, но мы должны делать то, что в наших силах. И главное - никогда не сдаваться!

Ник Вуйчич с нижегородскими журналистами.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

О лени и бездействии

В беседе с журналистами Ник Вуйчич признался, что здоровые люди, которые предпочитают ничего не делать, являются для него настоящей загадкой. Ведь у них нет никаких ограничений, имеются и руки, и ноги. Но они не стремятся что-то создавать и помогать окружающим. Причем, по словам оратора, такая картина типична не только для России, это происходит во всем мире.

- И это действительно беспокоит меня. Мои югославские бабушки и дедушки попали в тюрьму за свою веру, а позже бежали в Австралию. Так вот однажды они сказали мне: «Не жди большего, делай больше!» То есть не жди, пока бог даст тебе больше, будь благодарен за все и выходи из зоны комфорта. К сожалению, это культура следующего поколения - хотеть больше. Хотя, на мой взгляд, люди, которые получают все, что хотят, самые жалкие, потому что когда у тебя все есть, ты никогда не будешь благодарен. В этом плане бедные счастливее богатых.

18 сентября Ник Вуйчич встретился с нижегородскими инвалидами.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

О миссии

Объездив с лекциями полмира Ник Вуйчич, в общем-то, разговаривает с публикой об одних и тех же темах. Поэтому вполне резонным оказался вопрос: не устаете ли вы повторять уже не раз сказанное? И что это: миссия, долг или просто возможность говорить?

- Я не такой человек, который выйдет на сцену, потому что кто-то сказал мне: «Говори!» Я отвечаю только перед богом. И все, что говорю, идет из моей души. Я люблю каждого. Мне неважно, откуда вы и что у вас есть. Я знаю, ради чего жить и ради чего умирать. Я благодарен за то, что в свои 36 лет могу ездить по миру и помогать людям, да еще получать за это зарплату. Прекрасная работа! - рассмеялся австралиец. - Я чувствую себя счастливым. Вижу, как улыбаются люди, как они плачут, вижу их изменения. Но я не учу чему-то сложному. Это все фундаментальные истины, которым меня научили мои родители. И это то, чему я учу своих детей.

Известный оратор признался, что иногда ему бывает страшно, выступая перед публикой. Но вместе с тем люди вдохновляют его, а он в свою очередь вдохновляет их. К тому же рядом с Ником его любящая жена.

- Ох, как я ее люблю! Она потрясающая. И она вдохновляет меня, дает мне силу. Очень надеюсь, однажды она будет давать интервью на российском телевидении, вдохновлять женщин, рассказывать им, как мы любим друг друга в браке, воспитываем новое поколение и какие ценности им прививаем, - отметил Вуйчич.

О воспитании детей

Больше жены, вероятно, Ник Вуйчич любит только своих детей. Все свободное время он проводит с ними. Ходит на пляж, смотрит фильмы, плавает и, конечно, путешествует. К примеру, в следующем году семейство планирует отправиться в Африку, Индию, Китай и Россию.

- Мой шестилетний сын уже знает, что едет в Африку и Индию. Он очень ждет эту поездку, но не потому что мы будем смотреть на животных (мы это даже не обсуждали). Ему хочется ехать помогать местным детишкам, строить дома, раздавать еду и одежду. Это в шесть-то лет! - отметил мотиватор. - Я благодарен богу за детей любящих нас смиренной любовью, живущих с верой и уважением к родителям. Идеальные ли они? Нет. Могут ли они плохо себя вести, когда станут подростками? Конечно. Но пока все в порядке.

О планах на будущее

Ник Вуйчич признался, что с появлением в его жизни детей, мечты его несколько изменились. Равно как и график работы. Если раньше оратор выступал 270 дней в году, совершая до 2,5 тысяч перелетов, то сегодня примерно 30 дней в году он говорит о мотивации и около 60 дней проповедует Евангелие.

- Я сею семена любви! И в начале карьеры всегда так: нужно много трудиться. Если ты не готов терпеть поражение, лучше ничего не делай. Потому что когда терпишь поражение, ты встаешь и пытаешься снова, - заявил Вуйчич.

Сейчас австралиец знает, чем планирует заниматься в ближайшую пятилетку. У него есть команда из 14 человек, и график работы составлен на 5-10 лет вперед. В частности, в планах у легендарного Ника Вуйчича визиты в Россию.

- Однако сейчас нужно действовать стратегически. Когда у тебя есть дети, необходимо принимать иные решения. Да, некоторые мечты просто улетучиваются, но не все. Их нужно отсортировать. Если говорить о планах на будущее, то я хочу вести свое ток-шоу. Ну а прямо сейчас я сфокусирован на работе с образовательными учреждениями, рассказываю людям о волонтерском движении. В общем, план такой: продолжать возвращаться в Россию, мотивировать и говорить о своей вере.

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