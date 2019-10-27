2019-10-27T20:10:04+03:00
Происшествия

«Жуткое зрелище»: Пять человек пострадали в ДТП под Арзамасом

Авария произошла днем 27 октября 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
«Жуткое зрелище»: Пять человек пострадали в ДТП под Арзамасом. Фото: Иван КАРПЕНКО«Жуткое зрелище»: Пять человек пострадали в ДТП под Арзамасом. Фото: Иван КАРПЕНКО
Изменить размер текста:

Крупное ДТП с пострадавшими произошло днем в воскресенье, 27 октября 2019 года, в Нижегородской области. Очевидцы выложили фотографии аварии в социальных сетях.

- Одна в кювет на крыше, одна развернутая на крайней правой полосе. Жуткое зрелище, - рассказала Светлана Агеева.

- Авария произошла в 15:10 на 160-м километре автодороги Нижний НовгородСаратов. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с другим легковым автомобилем. В результате пострадали пять человек. Все они госпитализированы в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, ранее сообщалось о массовом ДТП, произошедшем по вине уснувшего водителя на трассе Киров – Нижний Новгород. По предварительным данным, та авария обошлась без пострадавших. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Уснувший водитель устроил жуткое массовое ДТП в Нижегородской области
Ярмарки вакансий продолжают работать в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде вынесли приговор мужчине, который убил охранника 17 лет назад
Два человека погибли на пожаре под Балахной
Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 27 октября
Сотрудники Росгвардии нашли трехлетнего малыша в Нижнем Новгороде
Минсоцполитики закупит 38 квартир для детей-сирот в Нижнем Новгороде
Чиновники вернули участку Волжской поймы статус рекреационной зоны
Трамвай врезался в грузовик в Нижнем Новгороде
Цены на пшено и куриное мясо снизились в Нижегородской области
Никитин провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению экологии
Около двух тысяч мест в ясельных группах создадут Нижегородской области
Комбинат «Волга» оштрафован на 400 тысяч рублей за создание свалки в Балахне
Ремонт кровли дома №28 в поселке Селекционная станция завершат в ноябре
В Заксобрание внесен проект бюджета Нижегородской области 2020 года
Руководство ЖК «Севастопольский» возместило выплату 47 млн рублей по НДС из бюджета