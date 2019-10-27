«Жуткое зрелище»: Пять человек пострадали в ДТП под Арзамасом

Крупное ДТП с пострадавшими произошло днем в воскресенье, 27 октября 2019 года, в Нижегородской области. Очевидцы выложили фотографии аварии в социальных сетях.

- Одна в кювет на крыше, одна развернутая на крайней правой полосе. Жуткое зрелище, - рассказала Светлана Агеева.

- Авария произошла в 15:10 на 160-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с другим легковым автомобилем. В результате пострадали пять человек. Все они госпитализированы в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, ранее сообщалось о массовом ДТП, произошедшем по вине уснувшего водителя на трассе Киров – Нижний Новгород. По предварительным данным, та авария обошлась без пострадавших. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.