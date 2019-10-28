«Встреча с Сергеем Жуковым - это подарок судьбы!»: Нижегородец посвятил песню группе «Руки Вверх!»

Нижегородец Олег Пикунов исполнил свою давнюю мечту - встретился с солистом «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым. И заодно исполнил песню, посвященную культовой поп-группе 90-х. В интервью «Комсомольской правде» молодой человек признался, что вырос на песнях «Крошка моя» и «Он тебя целует».

Нижегородец посвятил песню группе "Руки Вверх".

- Я и сейчас с удовольствием их слушаю. Вообще давно подумывал написать песню, посвященную этой группе, а тут звезды сложились так, что Сергей Жуков приезжает с гастролями в Нижний Новгород, и я иду на этот концерт. Все это вдохновило и воодушевило, - рассказал Олег. - В итоге все осуществилось буквально за один день до концерта. Припев родился очень быстро, а куплеты переписывал и переписывал. Закончилось тем, что, когда ехал с работы на студию, взял листок с ручкой и, останавливаясь на светофорах, написал новые куплеты, совсем с другими словами и мелодией. В студии напел песню моему коллеге саунд-продюсеру Николаю Воронятову, и он моментально сделал черновик аранжировки и записал мой вокал. В общем, работа над треком шла очень легко и быстро, потому как мы находились на волне творческого подъема!

Знаменитый певец оценил творчество нижегородца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Казалось бы, написать композицию - это полдела. Ведь нужно еще как-то пробиться к звезде такого масштаба! Но здесь как раз не возникло никаких проблем. Доступ к артисту Олегу был обеспечен задолго до гастролей в Нижнем Новгороде.

- Встреча с Сергеем Жуковым - это подарок судьбы! Зимой мы стали одними из победителей челленджа «К черту эту гордость», организованного Сергеем Евгеньевичем, и получили фирменные футболки, диски, билеты на концерт, а главное - возможность встретиться с кумиром миллионов. Участников того клипа, а также представителей нижегородского фан-клуба группы централизовано встретили и провели к Сергею Евгеньевичу, - отметил нижегородец.

Нижегородский фан-клуб группы "Руки-Вверх!"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Там-то молодой артист и презентовал свое творение. Певец внимательно слушал трек, приплясывал, а после обнял Олега и добавил, что обязательно поддержит песню.

- Сказал, чтобы я отправил композицию его директору, что я уже сделал, - сообщил собеседник «Комсомолки». - Кстати, у Сергея было отличное настроение. Он шутил, зажигал еще до выхода на сцену. Я признался ему, что он мой любимый певец с детства. Понравилось, что он вел себя не как звезда, а как наш добрый друг. Однозначно эта встреча оставила суперпозитивные эмоции. От него исходила необычайно светлая, теплая энергия. Сложно передать словами, на самом деле…

Олег Пикунов уже отправил свою песню директору Сергея Жукова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КСТАТИ

Накануне выступления в Нижнем Новгороде солист группы «Руки Вверх!» заглянул в раздевалку местной хоккейной команды «Торпедо». Экскурсию для звезды отечественного шоу-бизнеса устроили главный тренер команды Дэвид Немировски и игроки Михаил Варнаков, Дамир Жафяров, Михаил Орлов и Кирилл Ураков. Происходящее в раздевалке «торпедовцы» записали на камеру и выложили в соцсетях. Во время экскурсии певец не только примерил шлем хоккеиста и сфотографировался со всеми желающими, но и спел легендарную «Крошку». В свою очередь игроки подарили звезде именной торпедовский свитер и игровую клюшку.