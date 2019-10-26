«На ворота его!»: Солист группы «Руки вверх» спел в раздевалке «Торпедо»

Концерт одной из самых популярных российских групп «Руки вверх» состоялся во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде 25 октября. Накануне выступления солист группы Сергей Жуков заглянул в раздевалку хоккейного клуба «Торпедо».

Сергей Жуков заглянул в раздевалку "Торпедо".

Экскурсию для звезды отечественного шоу-бизнеса устроили главный тренер команды Дэвид Немировски и игроки Михаил Варнаков, Дамир Жафяров, Михаил Орлов и Кирилл Ураков. Происходящее в раздевалке «торпедовцы» записали на камеру и выложили в соцсетях.

- У нас просто нет эпитетов, чтобы описать крутизну этого видео! Это надо просто видеть. Такого еще не делал никто! Всем - руки вверх, - говорится в официальной группе «Торпедо» в соцсети «Вконтакте».

sezhukov Группа "Руки вверх" выступает в Нижнем Новгороде два дня подряд

Во время экскурсии певец не только примерил шлем хоккеиста и сфотографировался со всеми желающими, но и спел легендарную «Крошку». В свою очередь игроки подарили звезде именной торпедовский свитер и игровую клюшку.

- Шлем ему идет, на ворота его! - прокомментировал пост Вячеслав Щербаков.

- Огонь. Надо Сергея попросить еще так же зарядить ФК «НН», - добавил Дмитрий Власов.

- Как же это круто. Жуков новый игрок «Торпедо», - пошутила Дарья Бессолова.

Тем временем в Инстаграме Сергея Жукова также появилось видео, снятое в первый день его пребывания в приволжской столице.

- Целых два дня! Два дворца спорта! Два концерта подряд! Нижний Новгород - снова рекорды. Спасибо всем, кто сегодня разделил с нами детские воспоминания и оторвался под наши песни. Завтра нас ждет день второй, - написал солист группы «Руки вверх».