«Боюсь, что ничего не добьюсь в жизни»: Родственники выпавшего из окна школьника рассказали о его последних днях

Родительский манифест

Вот уже несколько дней в Нижнем Новгороде не утихает скандал вокруг трагедии, произошедшей в минувшие выходные в школе № 94 Ленинского района.

Напомним, 15-летний Евгений Л. (имя ребенка изменено – прим. Ред.) выпал из окна третьего этажа. От полученных травм подросток скончался на месте. Сразу после этого социальные сети запестрели сообщениями о том, что незадолго до гибели у подростка произошел конфликт с одним из школьных учителей. Причем это не было разовым явлением – один за другим родители школьников начали рассказывать о систематических унижениях своих детей на уроках. Дошло до того, что они написали специальное обращение на имя директора школы:

- Просим Вас отстранить учителя ОБЖ от проведения уроков в нашем классе по причине систематического унижения и оскорбления детей в нашем классе – как на уроках, так и на переменах, - говорится в заявлении. – Дети боятся посещать ее уроки, поскольку каждый раз ждут, кто будет жертвой для унижения сегодня. События 18 октября усугубили положение в классе, у детей и родителей возросло чувство страха, что на месте погибшего ребенка может оказаться любой из детей. Надеемся на принятие действенных мер для недопущения и своевременного пресечения подобного отношения к нашим детям со стороны педагогического состава.

И меры действительно были приняты – после разгоревшегося скандала 24 октября печально знаменитая учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию. Впрочем, этим дело не ограничилось. Сейчас расследованием этого инцидента уже занялись сотрудники Следственного комитета.

- Сейчас по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В настоящее время расследование этого дела продолжается.

Тем не менее, родители школьников продолжают опасаться, что скандальное дело попросту «замнут». Чтобы этого не произошло, они написали отдельное заявление в следственные органы.

- На своем уроке 18 октября учительница ОБЖ поставила мальчику двойку за четверть, сказав, что он избалован и в этот раз она точно не позволит ему исправить оценку, - говорится в заявлении. – Но это не все. На следующий урок она пришла и начала при всех в издевательской форме рассказывать учителю физкультуры, что во всей параллели девятых классов будет одна двойка по ОБЖ. И угадайте у кого – у избалованного и неспособного учиться – Жени Л. Он не выдержал и при всех заплакал. А вечером того же дня с подростком произошла трагедия. Из общения детей с недавними выпускниками, мы узнали, что это не первый подобный случай, связанный с этим учителем. Просим вас объективно и досконально разобраться в причинах гибели ребенка.

«Он всегда лучился добротой»

Впрочем, как бы ни переживали родители остальных школьников, все-таки сложнее всего сейчас родственникам самого погибшего подростка. Для них все произошедшее стало настоящим шоком. Тем более, что о проблемах в школе они не догадывались до последнего момента.

- Женя учился на троечки – проблемы у него были только с русским языком, физикой и ОБЖ, - рассказала «Комсомолке» сестра подростка Анна Лунева. – Примерно за неделю до трагедии маме позвонила классный руководитель и сказала, что на другой день в восемь утра ее ждут на педсовете, так как у Жени выходят двойки за четверть. До этого ее ни разу не вызывали в школу и даже по телефону не рассказывали о проблемах – сразу на педсовет. Разумеется, мама сразу пришла. Сама эта учительница пришла под конец педсовета и подтвердила, что Женя плохо занимается. Никакой агрессии от нее мама не почувствовала, поэтому мы даже представить не могли, что все закончится такой трагедией.

Никаких особых жалоб не было и у самого ребенка. Хотя в отличие от многих других семей здесь не принято иметь секреты.

Подросток славился своим добрым сердцем.Фото: СОЦСЕТИ

- Наши родители с самого начала старались создать максимально дружескую атмосферу в семье, - рассказывает Анна. – Специально для этого они построили большой трехэтажный дом, чтобы вся семья могла собраться вместе, обсудить события за день и поделиться самым сокровенным. И так оно и было – у нас никогда не было тайн друг от друга. Семья у нас многодетная: старшая сестра, я и Женя, самый младший. У мамы свой небольшой магазинчик, а папа бывший военный. После выхода на пенсию он помогает маме по магазину. Честно говоря, ей вся семья помогает. Даже Женя не раз стоял за прилавком – всегда вежливый и приветливый. Покупатели всегда радовались, когда на него попадали, потому что только он умел быть таким душевным. «Хорошего Вам дня!», «Здоровья Вам!», «Приходите к нам еще» - он буквально лучился какой-то добротой.

Слишком взрослый

Несмотря на это, в классе Женя не был душой компании. По большей части, он почти ни с кем и не общался – слишком уж разные у него были интересы со сверстниками. В то время как многие другие подростки вовсю пробуют «прелести» взрослой жизни – алкоголь, сигареты и первый секс – Женя старался проводить большую часть времени дома.

- Он никогда ни с кем не конфликтовал. Даже если его задирали, он старался промолчать, - рассказывает сестра подростка. – И это несмотря на то, что он занимался карате, привозил множество золотых медалей с соревнований. Но никогда не использовал эти свои умения в обычной жизни. Он действительно был очень добрым мальчиком! Да, бывало, что его кто-то обзовет, но он воспринимал все это очень по-взрослому и никогда особо не переживал. Никто даже подумать не мог, что может произойти такая трагедия.

Тем страшнее для родственников стало известие о его гибели. Последнее сообщение от него навсегда врезалось в их память.

- Я очень боюсь, что ничего не добьюсь в жизни. Мне страшно, у меня проблемы с одноклассниками и учителями. Я больше не хочу тратить ни свои, ни ваши нервы, - написал он родителям.

Как позднее рассказали его одноклассники, эти слова один-в-один походили на слова учительницы, сказанные в тот день. Несмотря на это, сами родители подростка стараются пока не давать никаких оценок ни школе, ни учителю.

- Мы полностью доверяем следствию, потому что не знаем, что там на самом деле произошло, - уверена Анна. - Как мы можем обвинять эту учительницу, если мы там не были? Мы скажем, что она виновата. А потом следствие выяснит, что там виноват совсем другой учитель, ученик или вообще кто-то левый. Это все-таки человек, его судьба. Пока следствие что-то не установит, мы не можем никого обвинять. Журналисты подумали, что мы жаждем мести. На самом деле мы просто хотим предотвратить подобные трагедии в будущем и призвать родителей бороться за своих детей. Если вы знаете, что у ваших детей ненормальная обстановка в школе, начинайте бить тревогу заранее.

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент образования администрации Нижнего Новгорода:

Социальный педагог школы № 94 написала заявление об увольнении по собственному желанию. Проверка, организованная городским департаментом образования, еще не завершена. Кроме того, в настоящее время проводятся следственные действия. До их окончания преждевременно делать какие-либо выводы.