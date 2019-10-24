«Он вставал перед ней на колени с шоколадкой»: Знакомые девятиклассника, разбившегося при падении из окна, рассказали о его конфликте с учителем ОБЖ

История с падением 15-летнего подростка из окна высотки в Нижнем Новгороде обрастает все новыми подробностями.

Напомним, трагедия произошла в минувшие выходные. Ученик девятого класса школы № 94 в Ленинском районе Евгений Л. (имя ребенка изменено – прим. Ред.) выпал из окна третьего этажа. От полученных травм он скончался на месте. Сразу после этого социальные сети запестрели сообщениями о том, что незадолго до гибели у подростка произошел конфликт с одним из школьных учителей.

- Он был очень спокойным. Никогда не конфликтовал с одноклассниками, даже когда они его обзывали, - рассказал «Комсомолке» его знакомый Виктор Галкин (имя героя изменено – прим. Ред.) – Незадолго до гибели у него произошел конфликт с учителем ОБЖ. Так-то он троечник был, но по ее предмету у него выходила двойка за четверть. Он несколько раз подходил к учительнице и просил дать ему пересдать, но она отказывала. Однажды он даже встал перед ней на колени с шоколадкой, но она все равно не пошла ему навстречу. Наоборот – еще и унизила. Тогда он не выдержал и сбежал с урока. А потом мы узнали, что он погиб.

В действительности тихий и спокойный мальчик стойко сносил все выпады в его адрес. По словам друзей, одноклассники тоже не раз обзывали его. Но он никогда не сдавал им сдачи.

- Он был очень тихий и не особо разговорчивый, - рассказывает Виктор. – Но обзывали его часто. Не знаю, почему к нему было такое отношение. В целом класс был не особо конфликтный – между собой они неплохо ладят.

В самой школе № 94 данный инцидент комментировать отказываются. Однако к делу уже подключились сотрудники следственного комитета.

- Сейчас по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В настоящее время расследование этого дела продолжается.