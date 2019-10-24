2019-10-24T16:16:53+03:00
Общество

Тепловоз столкнулся с большегрузом на подъезде к Дзержинску

Транспортное средство перевозило опасный спецгруз
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: ОИОС ГУ МВД по Нижегородской областиФото: ОИОС ГУ МВД по Нижегородской области
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Тепловоз столкнулся с большегрузным автомобилем на подъездном пути к Дзержинску Нижегородской области в четверг, 24 октября.

По информации регионального регионального ОИОС ГУ МВД, местом происшествия стало пересечение Автозаводского и Игумновского шоссе. Водитель большегруза попытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд прямо перед движущимся со скоростью 3 км/ч маневренным тепловозом.

Отмечается, что переезд был оборудован дорожными знаками и не предназначен для пассажирских перевозок.

В результате дорожно-транспортного происшествия повреждения получила машина, перевозимый на ней спецгруз не пострадал – он остался в специальной транспортировочной емкости. Угрозы для окружающих в данный момент нет. Водители грузовтка и тепловоза не пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что трамвай № 6 протаранил «ГАЗель» в Московском районе Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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