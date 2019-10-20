Трагедия в школе № 94: Девятиклассник погиб в Нижнем Новгороде, выпав из окна третьего этажа

Чудовищная трагедия произошла на днях в Ленинском районе – там из окна третьего этажа выпал 15-летний ученик школы № 94. Как произошла трагедия и в чем ее причины, теперь предстоит выяснить следствию.

- По рассказам его одноклассников, между ним и руководством школы происходили ситуации. Я раньше сам учился в этой школе и со мной происходили ситуации даже хуже, - сообщается в группе «Типичный Нижний» со ссылкой на бывшего ученика этой школы. - Меня безумно угнетали, принижали за оценки, внешность, говорили, что у меня, якобы неблагополучная семья и просто морально догнобили до нервного срыва, и я рыдал неделю подряд!

По словам знакомых самого подростка, он был очень восприимчивым мальчиком. Однако у него возникали конфликты с педагогами школы № 94.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий. В настоящее время уже направлен запрос в следственное управление по Нижегородской области.