10-летний Матвей Масляков пропал в Нижегородской области

Как сообщили в группе поисково-спасательного центра «Рысь», ребенка снова ищут в Нижегородской области. На этот раз в Кулебаках пропал 10-летний Матвей Масляков.

Известно, что ребенок вышел из своего дома на улице Интернациональной 10 часов 30 минут в понедельник, 21 октября.

- Помогите найти! Максимальный репост! Масляков Матвей, 2009 года рождения. Нижегородская область, город Кулебаки, - написали волонтеры поисково-спасательного центра в социальной сети.

Рост мальчика составляет 153 сантиметра, телосложение – худощавое. У Матвея короткие русые волосы и карие глаза. В день пропажи он был одет синюю парку, черные штаны и синие кроссовки. Особые приметы – скол на переднем зубе и шрам над бровью.

Волонтеры просят всех, кто видел Матвея Маслякова или знает о его местоположении, звонить по телефону 8(831)28-38-200 или сразу обращаться в правоохранительные органы по номеру 102.

Ранее «Комсомолка» сообщала о пропаже в Нижнем Новгороде 19-летнего Игоря Гудиева. Молодой человек не вернулся домой после учебы в колледже 21 октября.