2019-10-23T14:09:13+03:00
Общество

19-летний Игорь Гудиев пропал в Нижнем Новгороде

Молодой человек исчез после занятий в колледже 21 октября
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Поисково-спасательный отряд «Волотер-НН» сообщил о пропаже 19-летнего Игоря Гудиева в группе социальной сети «Вконтакте».

Известно, что молодой человек не вернулся после занятий в колледже, который расположен на улице Фридриха Энгельса в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Гудиев не выходит на связь с родственниками с 21 октября.

Пропавший Гудиев Игорь Олегович имеет среднее телосложение, рост – 186 сантиметров. У юноши темно-русые волосы и карие глаза. Особыми приметами являются татуировка на левой руке и большая родинка на правой руке. Он был одет в черную куртку и черные джинсы.

Волонтеры поисково-спасательной группы просят всех тех, кто готов отправиться на поиски Игоря Гудиева или осведомлен о местонахождении молодого человека, сообщить об этом по телефону 8 (831) 291-51-51 или в правоохранительные органы по номеру 102.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пропавшая 15 октября в Кстовском районе Нижегородской области 13-летняя Кристина Кривоногова была найдена живой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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