«РусГидро» опровергло информацию о якобы существующей неустойчивости Нижегородской ГЭС

Варианты обеспечения судоходства в нижнем бьефе Городецких шлюзов на Волге обсудили члены верхней палаты Парламента на заседании под председательством главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова 21 октября. Как сообщается на сайте СФ, участники обсудили актуальные вопросы строительства Нижегородского низконапорного гидроузла, экологические и социальные последствия его реализации, а также результаты и альтернативные инженерно-конструкторские решения обеспечения судоходства при исполнении проекта.

В частности, в ходе встречи руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян выразил обеспокоенность в том, что катастрофа неизбежна, если на Нижегородской ГЭС не построить сооружения, предусматривающие ее устойчивость.

- Мы имеем дело с системой, которая чревата такими ошибками и последствиями. Без подпора снизу, соответственно, на уровне 68 метров, нет никакой уверенности в том, что эта плотина устойчива, - заявил академик.

Эксперт уверен: авария может произойти, если в эксплуатацию не введут Нижегородский низконапорный узел и не достроят Чебоксарский гидроузел, передает РИА «Новости».

Тем временем в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» поспешили опровергнуть информацию о якобы существующей неустойчивости Горьковской плотины Нижегородской ГЭС.

- Контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений, природными и техногенными воздействиями осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами и Декларацией безопасности гидротехнических сооружений, - сообщили в пресс-службе. - На Нижегородской ГЭС действует современная информационно-диагностическая система мониторинга состояния гидротехнических сооружений. Системы обрабатывает информацию, получаемую с помощью контрольно-измерительных приборов и визуальных осмотров и обследований, проводимых на ГЭС. Она обеспечивает диагностику состояния всех сооружений ГЭС для контроля их безопасной эксплуатации.

На Нижегородской ГЭС также уточнили, что состояние гидротехнических сооружений периодически проверяется Ростехнадзором и прочими контрольными органами. Так, последняя проверка была минувшим летом.

- Таким образом сегодня нет каких-либо данных о ненадлежащем состоянии Горьковской плотины, - заключили в пресс-службе филиала «РусГидро».

При этом руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян сравнивает последствия возможной аварии на Нижегородской ГЭС с последствиями при ЧП в Красноярском крае. Напомним, 19 октября 2019 года в районе поселка Щетинино Курагинского района прорвало дамбы на золотодобывающем прииске. В результате аварии погибли 15 человек, пострадали 26 человек. Еще пятеро числятся без вести пропавшими.