Строительство нижегородского гидроузла отложили

Нижегородский гидроузел был камнем преткновения много лет: судоходные компании требовали построить его, экологи настаивали на том, что это приведет к трагичным последствиям для жителей области. Каждый приводил свои доводы, но достичь консенсуса две стороны никак не могли. И вот, похоже, удача оказалась на стороне экологов - федеральное правительство решило отложить строительство гидроузла на более поздний срок. Об этом сообщило ИА REGNUM.

Вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Росречморфлота о перераспределении средств в размере 12,6 млрд рублей, которые планировалось направить на строительство гидроузлов, на мероприятия проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом говорится в протоколе по итогам заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Таким образом, планируется отложить строительство Багаевского и Нижегородского гидроузлов.

Таким образом было отложено строительство не только нижегородского гидроузла, но и гидроузда в Ростовской области. А средства, выделенные на реализацию проекта «Внутренние водные пути», направят на реализацию проекта «Дорожная сеть» — на завершение дорожных долгостроев в регионах.

Напомним, за строительство нижегородского гидроузла активно выступала ФБУ «Администрация Волжского бассейна». Здесь считают, что причина низкого уровня воды в Волге – это отсутствие еще одного гидроузла.

- Сложность условий судоходства на участке от Городца до Нижнего Новгорода объясняется тем, что Нижегородский гидроузел в Городце проектировался как звено Волжского каскада гидроузлов с последующим обязательным подпором водами Чебоксарского водохранилища с отметкой НПУ 68 мБС, - рассказали «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в ФБУ «Администрация Волжского бассейна». - Но Чебоксарский гидроузел так и не достроен до тех параметров, которые дают возможность поднять уровень воды до отметки, необходимой для беспрепятственного прохождения судов через Городецкий шлюз. В настоящее время Чебоксарский гидроузел функционирует с отметкой НПУ водохранилища 63 мБС, поэтому на участке от Нижнего Новгорода до Городца постоянно проводились только дноуглубительные работы и вследствие их проведения, а также эрозийных процессов понижен уровень отметок дна, а также уровень воды на порогах Городецких шлюзов № 15 и №16 в нижнем бьефе Нижегородского гидроузла. Поэтому в маловодные навигации судам приходится стоять здесь сутками в ожидании волны попуска (вода копится в водохранилище, а потом волной пускается по реке. - Прим. ред.).