До конца года в Нижнем Новгороде обустроят еще 24 двора. Заместитель главы города Виктор Сдобняков заявил о такой возможности, которая появилась благодаря сэкономленным при проведении аукционов денежным средствам.

По его словам, в 2019 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе было благоустроено уже 138 дворов.

Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

- Список дополнительных работ зависел от пожеланий, высказанных жителями. Эту работу мы продолжим - уже начался прием заявок на благоустройство дворовых территории в 2020 году, - сообщил он. - Информация о том, как стать участником этой программы, размещена на сайте городской администрации в разделе «Благоустройство».

Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В ходе инспекции уже благоустроенных в рамках ФКГС дворовых территорий в Ленинском районе Виктор Сдобняков рассказал, что на улицах Героя Чугунова, Космонавта Комарова и на проспекте Ленина появилось 6,5 тысяч квадратных метров новых дорожных проездов и 2 тысячи квадратных метров тротуаров, 5,5 тысяч квадратных метров парковочных карманов, 72 лавочки и 72 урны. Во дворах восстановили в 75 светильников.

Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в сентябре текущего года в Московском районе Нижнего Новгорода открылся после благоустройства Сквер Грабина.