«Полиция считала его дилером»: В деле о подбрасывании наркотиков Игорю Крайнову появились новые подробности

Безликое видео

Житель Нижнего Новгорода Игорь Крайнов утверждает, что, будучи добропорядочным гражданином, пострадал от произвола правоохранительных органов. По его словам, полицейские подбросили ему наркотики, положив их в задний карман джинсов, а также избили, пока он лежал со связанными руками.

С жалобой на полицию Игорь Крайнов обратился в Комитет против пыток. После чего полицейские, проводившие задержание, были взяты под стражу, а после суда были отправлены в СИЗО. Но во время расследования выяснились интересные подробности об Игоре Крайнове.

- Полиция давно подозревала Крайного в торговле наркотиками, и в апреле 2019 года взяла его в разработку. Позже на его телефоне была установлена прослушка, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Благодаря этой прослушке полицейские узнали, что 12 сентября 2019 года Игорь Крайнов должен был встретиться со своим клиентом и передать наркотики. Встреча была назначена возле Нижполиграфа. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками устроили засаду, и как только они увидели Игоря Крайнова, решили его задержать.

- Дело в том, что сделать это нужно было до передачи наркотиков, так как потом будет сложно доказать, что они его, - уточнил источник.

Когда же полицейские крикнули: «Стоять!», Игорь Крайнов бросился бежать. Не остановился он и после предупредительного выстрела. Сам Игорь Крайнов объясняет это тем, что сначала не поверил, будто за ним гонятся полицейские. А после выстрела решил забежать в ближайшее здание. Мол, там камеры и люди, которые могут быть свидетелями незаконного задержания.

Камеры в Нижполиграфе действительно стоят, и они засняли момент задержания. Именно это видео стало основным доказательством того, что полицейские подбросили наркотики и избили Игоря Крайнова.

- На видео видно восемь человек, но полицейских при задержании было всего пять, - говорит источник. – Еще трое – это агентура, то есть те, кто сдал Игоря Крайнова. Как правило, у агентуры с задержанным есть какой-то конфликт, именно поэтому они их и сдают полиции. Так вот на видео не видно, кто именно бьет задержанного. Там не видно лиц и опознать человека по этому видео невозможно. К тому же у видео нет звука, и мы не знаем, что говорил задержанный, а что ему говорили полицейские.

Зато видно, что несколько человек ходят по коридору с фонариками и что-то ищут. Они искали вещества, которые выбросил подозреваемый. Кроме того, если предположить, что полицейские хотели подкинуть наркотики, то, по словам источника, очень странно, что после того, как задержанного увели, они осматривают лифт и площадку рядом с ним в поисках выкинутых наркотиков.

Подноготная задержанного

После начатого расследования оказалось, что назвать Игоря Крайнова добропорядочным гражданином тоже нельзя. После задержания 12 сентября была проведена медицинская экспертиза, которая показала, что Игорь Крайнов находился под действием сразу трех видов наркотиков. Более того его несколько раз обвиняли в употреблении наркотиков – есть соответствующие протоколы. Также его задерживали за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Игорь Крайнов не отрицает, что употреблял наркотики, но уверяет, что давно этого не делает.

- Сейчас он показывает справки, что проходил регулярное освидетельствование. И по этим справкам, у него в крови ничего нет. Но кровь не показывает наличие в организме наркотиков. Обнаружить их можно только по анализу мочи, - объяснил источник.

Наличие в его организме наркотиков в день задержания 12 сентября Игорь Крайнов объясняет тем, что ему подмешали их в стакан, когда он пил в отделении полиции.

- Одним из наркотиков, который был обнаружен – марихуана. Незаметно подмешать ее в воду невозможно, - доказывает вину задержанного наш источник.

Обвинения Игоря Крайнова в сильном избиении тоже кажется странным нашему источнику. В день задержания медицинское освидетельствование проводилось дважды, также его всего осматривал врач. Никаких повреждений или травм зафиксировано не было. К полицейским у задержанного тоже претензий особых не было. Не для протакола он рассказал, где находится лаборатория,у кого он покупает наркотики – выдал всю интересующую полицейских информацию.

В изоляторе временного содержания Игорь Крайнов провел сутки, после чего его выпустили под подписку о невыезде. Но в Комитет против пыток он обратился только 1 октября 2019 года. И только тогда был зафиксирован «Ушиб правой половины грудной клетки».

Расследование этого запутанного дела продолжается. «Комсомольская правда – Нижний Новгород» будет следить за ним.