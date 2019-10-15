12-летний Рома Боровик пропал в Балахне 14 октября

12-летний Рома Боровик пропал в Балахне Нижегородской области 14 октября .

Как сообщает в социальной сети поисково-спасательная группа «Волонтер-НН», около 12.30 в понедельник мальчик ушел из школы №6 на улице Энгельса и до сих пор не вернулся.

Приметы ребенка: среднее телосложение, рост – 150 сантиметров. Глаза мальчика серо-зеленые, волосы – темно-русые. Рома был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки и черные кроссовки. При себе у него был черный рюкзак. Особые приметы – шрамы на левой щеке.

Волонтеры поисково-спасательной группы просят всех тех, кто готов помочь в поисках или осведомлен о местонахождении Ромы Боровика, сообщить об этом по телефону 8 (831) 291-51-51 или в правоохранительные органы по номеру 102.

Напомним, что 14 в Нижнем Новгороде был найден пропавший на три дня 16-летний Андрей Ельчуков.