2019-10-15T14:05:10+03:00
Общество

«Железная леди»: В Александровском саду появилась обнаженная женщина

Нижегородцы переживают, что скульптуру из металла могут украсть [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Нижегородский мастер Евгений Кусков, который в начале осени вывел на прогулку бегемота «Лимончика», перешел на людей. В Александровском саду скульптор установил металлическую фигуру женщины с модельными параметрами – 90-60-90.

- Идеальная женщина. Как вам «железная леди»? - поинтересовался «Типичный Нижний» у подписчиков.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Общественность узнала руку мастера. Как оказалось, нижегородцы уже оценили другие металлические скульптуры Кускова, установленные в разных местах Нижнего Новгорода.

- Это тот же скульптор, что и металлических котов сделал? Классненько, - написал Вадим Комиссаров.

- Сразу почему-то вспомнился фильм «Терминатор», - добавила Свет Лана.

- Женщина из будущего! - присоединился Андрей Сорокин.

- Пятая точка проработана больше, чем лицо, - подметила Ольга Шелегова.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Вместе с тем некоторые переживают, как бы идеальную женщину не утащили недоброжелатели. Все-таки из металла сделана!

- Недолго простоит. Не «металку» ее вынесут, - с горечью выдал Дима Лерман.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Денис Миронов: «Мы повышаем стандарты обслуживания. Начинаем с себя!»
Директор Центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов рассказал в проекте «Герои Волги», в чем суть современных механизмов разработки стандартов нового поколения
Дневник врача: «Алкоголь в умеренных количествах можно принимать как лекарство. Но русскому человеку это говорить опасно!»
Почему люди могут хорошо разбираться в марках машин и дорогих часов, а о своем здоровье не знают базовых вещей: разговор без купюр записала «Комсомолка» [эксклюзив kp.ru]
Опасны ли микроволновки: в новом международном исследовании составлен рейтинг печей
Роскачество совместно с международными институтами потребительских испытаний товаров более чем из 30 стран провело самое глобальное исследование микроволновых печей за последние несколько лет
Новости 24
Нижегородская полиция разыскивает снявших порчу с пенсионерки мошенниц
ФАС признала закупки МКУ «ГлавУКС» неконкурентными
Электронные посадочные талоны начали действовать в «Стригино»
Метрологи ЦСМ Росстандарта в ПФО проверили точность тонометров у пенсионеров и ветеранов
Нижегородец держал в погребе жителя Республики Марий Эл
Улицу Лоскутова частично перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 18 октября
Четыре лестницы отремонтируют в Нижегородском районе до конца 2019 года
В Нижегородской области проводится II этап операции «Дети России»
БК «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» со счетом 79:69
Четыре человека пострадали в результате массового ДТП на Бору
В Нижнем Новгороде найден пропавший 8 октября Андрей Ельчуков
Пропавший в Нижнем Новгороде 14-летний Денис Леонов найден
Гастроли победителей этапа фестиваля «Театральное Приволжье» стартовали в регионе
Нижегородка получит новое жилье взамен сгоревшей квартиры
Более ста незаконных сараев снесли в Нижнем Новгороде
Более 10 несанкционированных свалок убрали в Нижегородском районе
14-летний Денис Леонов пропал в Нижнем Новгороде
Почти 40 килограммов клюквы украли у пенсионерки в Нижегородской области
Житель Сарова вырастил в теплице 35 кустов конопли
Более сотни незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде
Электроснабжение отключат в пяти домах Нижнего Новгорода 14 октября
Нижегородец угнал автомобиль своей матери ради поездки за спиртным
В Нижнем Новгороде существенно похолодает с 15 октября