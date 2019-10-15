«Железная леди»: В Александровском саду появилась обнаженная женщина

Нижегородский мастер Евгений Кусков, который в начале осени вывел на прогулку бегемота «Лимончика», перешел на людей. В Александровском саду скульптор установил металлическую фигуру женщины с модельными параметрами – 90-60-90.

- Идеальная женщина. Как вам «железная леди»? - поинтересовался «Типичный Нижний» у подписчиков.

Общественность узнала руку мастера. Как оказалось, нижегородцы уже оценили другие металлические скульптуры Кускова, установленные в разных местах Нижнего Новгорода.

- Это тот же скульптор, что и металлических котов сделал? Классненько, - написал Вадим Комиссаров.

- Сразу почему-то вспомнился фильм «Терминатор», - добавила Свет Лана.

- Женщина из будущего! - присоединился Андрей Сорокин.

- Пятая точка проработана больше, чем лицо, - подметила Ольга Шелегова.

Вместе с тем некоторые переживают, как бы идеальную женщину не утащили недоброжелатели. Все-таки из металла сделана!

- Недолго простоит. Не «металку» ее вынесут, - с горечью выдал Дима Лерман.