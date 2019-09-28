2019-09-28T13:08:21+03:00
Общество

«Теплолюбивый оптимист»: Нижегородец вывел на прогулку бегемота

Металлическая скульптура произвела фурор в соцсетях [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
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Нижегородский мастер Евгений Кусков вывел на прогулку сделанного своими руками бегемота «Лимончика», а заодно устроил ему фотосессию.

- Бегемот «Лимончик» теплолюбивый оптимист, и уже встречает бархатное лето! - написал нижегородец на своей страничке в соцсетях.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Яркая и красивая полигональная скульптура вызвала восторг у подписчиков паблика «Типичный Нижний», в котором автор работы разместил фотографии с прогулки.

- Очень милый бегемот. Пусть гуляет! Хоть яркости добавляет в дождливую осень. А зимой в снег вообще светиться будет, - считает Татьяна Баринова.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

- Хотелось бы видеть такие объекты в парках и скверах города! - добавила Полина Троянова.

- Огненная штука. Только я бы поставил его на новой набережной. Он хорошо бы разбавил местную скуку. Можно даже серию сделать, - предположил Евгений Виноградов.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Кстати, серия работ уже есть, правда, выставлена она в Москве, в парке «Зарядье».

- Там сейчас проходит фестиваль Российского географического общества. Мы тоже приняли в этом участие и установили на территории парка несколько наших зверей, - отметил Евгений Кусков.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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