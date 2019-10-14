Регистрация самозанятых-2019 в Татарстане: преимущества, способы и отличия от ИП

Налог для самозанятых, который действует в четырех регионах России –Татарстане, Москве, а также Московской и Калужской областях – с 1 января 2019 года, набирает все большую популярность. Он стал, пожалуй, одним из самых обсуждаемых законопроектов, принятых в тестовом режиме. Сотни тысяч людей начали регистрироваться в качестве самозанятого и спокойно зарабатывать деньги, не боясь налоговых служб.

«Комсомолка» уже рассказывала о причинах стать самозанятым в Татарстане. На этот раз речь пойдет о том, как именно это сделать и почему зарегистрироваться в качестве самозанятого намного выгоднее, чем открыть ИП.

Итак, давайте разбираться вместе. Кто такой индивидуальный предприниматель? Это физическое лицо, у которого есть права и полномочия юридических лиц: ИП получает прибыль и при этом рискует всем своим имуществом. При этом он может вести сразу несколько бизнесов, нанимать на работу сотрудников, и при этом обязан отчитываться о своей деятельности перед налоговыми органами.

В случае с самозанятостью все гораздо проще и выгоднее. Во-первых, вы будете платить меньше налог. Самозанятые отчисляют 4% от дохода, если клиент обычный гражданин, и 6% - если юридическое лицо. Они не имеют права заключать договор с наемными работниками, но и не предоставляют никаких отчетов. Не нужны кассовые аппараты, а налоговый процент будет исчисляться самостоятельно в мобильном приложении.

Участие в программе самозанятости позволяет минимизировать налогиФото: Екатерина СЕМЕНОВА

Что за мобильное приложение и где его найти? Достаточно просто включить смартфон, выйти в Интернет и скачать приложение «Мой налог», доступное как для пользователей Android, так и iOS. Именно это приложение и будет самостоятельно отсчитывать налоговый процент от ваших доходов.

Как оплачивать налог? К 12-му числу каждого месяца приложение будет само присылать вам конкретную сумму, которую нужно будет оплатить до 25-ого числа. Это можно сделать онлайн или наличными. Если самозанятый ничего не заработал, то и платить налог не нужно.

Как стать самозанятым? Есть несколько способов. Первый – зарегистрироваться через приложение «Мой налог» или госуслуги. Для этого достаточно указать номер мобильного телефона, выбрать регион, добавить фото паспорта, сделать серфи и подтвердить свои данные. Второй – через налоговый орган. Это делается путем отправки заполненного уведомления установленной формы, куда нужно вписать ИНН, паспортные данные, адрес, реквизиты региона и поставить свою подпись. Также можно зарегистрироваться на саи те ФНС или в отделении банка. Подробную информацию можно найти на сайте Центра поддержки самозанятых.

Что делать, если деятельность осуществляется в нескольких регионах России? В таком случае нужно выбрать для регистрации удобный регион – например, Татарстан. Во всех городах регистрироваться не нужно.

Можно ли совмещать работу и самозанятость? На этот вопрос «Комсомолке» дала ответ консультант Русской школы Управления по трудовому праву.

- В настоящее время закон не запрещает совмещать работу по трудовому договору с оказанием услуг по гражданско-правовым договорам. Кроме того, в Федеральном законе от 24.07.2007 No 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в России скои Федерации» планируется отнести самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства и ввести понятие самозанятых граждан как физических лиц, осуществляющих основанную исключительно на личном участии предпринимательскую деятельность, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностеи по трудовому договору.

История успеха

«Комсомолка» пообщалась с Анной Колобовой – нутрициологом из Татарстана. Недавно она зарегистрировалась в качестве самозанятой, и это помогло ей стать успешнее.

- Сначала я работала на себя, неофициально. ИП не было желания открывать из-за высокого налогового процента. Самое обидное – ко мне не шли крупные клиенты, потому что организаторы мероприятий не имели права вписывать меня в афишу, - рассказала Анна.

Когда в Татарстане вступил в силу налог для самозанятых, женщина поняла, что это знак. Теперь она может свободно и спокойно заключать договоры с компаниями, легально вести бизнес и даже брать кредит.

- Рекламирую свои услуги в социальных сетях, не боясь налоговой. В планах крупные проекты и расширение клиентской базы за рубежом, - поделилась Анна.

КОНКРЕТНО

После регистрации в качестве самозанятого вы получите налоговый вычет в размере 10 тысяч. Работает это так: во время первого заказа, когда клиент оплачивает ваши услуги, налог будет не 4%, а 3. Один процент вам как бы «прощается». А если деньги поступили от юридического лица или ИП, то скидка в 2%. И это все длится, пока сумма процентных «подарков» не достигнет 10 тысяч рублей.