6 причин стать самозанятым в Татарстане

С января 2019 года в Татарстане действует специальный налоговый режим, благодаря которому те, кто работают на себя, могут зарегистрироваться как самозанятые и платить не более 6% налогов. Почему это выгодно? Нет ли рисков? И в чем отличие от ИП? «Комсомолка» нашла ответы на эти вопросы.

Итак, стать самозанятым – самая простая процедура, которую нужно выполнить, чтобы начать зарабатывать деньги. Для этого даже из дома выходить не обязательно – достаточно включить компьютер или смартфон, выйти в Интернет, скачать приложение «Мой налог» и сделать несколько кликов. Дальше – также просто: никаких кассовых аппаратов, как в ИП, налоговый процент будет исчисляться самостоятельно в мобильном приложении, а главное – не надо бояться налоговой. К слову, за первые 8 месяцев этого года в России были зарегистрированы более 200 тысяч самозанятых.

Что за налог такой – для самозанятых? Новые правила действуют в четырех субъектах России – Татарстане, Москве, а также Московской и Калужской областях. Это некий эксперимент, необходимый для того, чтобы вывести предпринимательство из тени. В течение 10 лет правительство будет следить за развитием событий и в течение этого времени обещает не менять налоговые ставки на профессиональный доход.

Участие в программе самозанятости позволяет минимизировать налогиФото: Екатерина СЕМЕНОВА

Кто может стать самозанятым? Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, нужно обязательно работать именно в одном из регионов, где действует специальный закон. А вот место жительства особого значения не имеет: если вы живете в Калининграде, но ваши клиенты находятся в Татарстане, то стать самозанятым можно. Еще один критерий – отсутствие начальников и наемных работников по трудовым договорам. Согласно закону, нельзя оказывать услуги тому, кто был вашим работодателем менее двух лет назад, иначе придется платить налог не 4-6%, а все 13! И последнее, третье условие для регистрации в качестве самозанятого – доход. Он не должен превышать 200 000 рублей в месяц.

В каждом правиле есть исключения. Так и в налоговом режиме. Зарегистрироваться как самозанятый не смогут те, кто: занимается продажей подакцизных и товаров с маркировкой; перепродает товары и имущественные права; добывает и продает полезные ископаемые; получает доход от договоров поручения, комиссий или агентских вознаграждений; работает водителем или курьером и передает деньги продавцу без кассы.

Еще один из самых часто запрашиваемых вопросов – Зачем вообще регистрироваться как самозанятый? Мы нашли ответ и на этот вопрос. На самом деле регистрация в качестве самозанятого в Татарстане дает много преимуществ. Вот они, 6 главных причин.

- Легкая регистрация (о чем мы уже говорили)

- Простая отчетность и удобство работы с приложением

- Доступность кредитов. Этот пункт, кстати, актуален всегда. Зачастую начинающие бизнесмены, не зарегистрированные официально, сталкиваются с отказами от банков, если хотят взять кредит, так как не могут подтвердить свои доходы. А зарегистрировавшись, можно предоставить выписку налоговых платежей и получить кредит на выгодных условиях.

- 10 000 рублей в подарок. Да, вы правильно прочитали. После регистрации в качестве самозанятого вы получите налоговый вычет в размере 10 тысяч. Работает это так: во время первого заказа, когда клиент оплачивает ваши услуги, налог будет не 4%, а 3. Один процент вам как бы «прощается». А если деньги поступили от юридического лица или ИП, то скидка в 2%. И это все длится, пока сумма процентных «подарков» не достигнет 10 тысяч рублей.

- Крупные клиенты. Согласитесь, работать с официально зарегистрированным лицом гораздо спокойнее и увереннее – он точно не «кинет» вас или не закроется после визита налоговой службы. Да и договоры оформлять удобнее. Следовательно, как самозанятый вы сможете подписывать бумаги с юридическими лицами, которые, как правило, делают заказы намного крупнее. Кстати, найти таких клиентов можно на Биржевой площадке по ссылке .

- Отчисления меньше, чем у ИП. Здесь все очевидно. Самозанятые платят 4% от дохода, если клиент обычный гражданин, и 6% - если юридическое лицо или ИП.

Больше информации о самозанятых по ссылке.