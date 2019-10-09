Нижний Новгород возглавил ТОП-10 самых перспективных городов России.

Столица Поволжья заняла свое почетное место среди городов, которые, по мнению журнала Forbes Life, совершили за последние 10 лет заметные скачки в урбанистике, культуре и качестве жизни.

Отмечены яркие мероприятия, которые посещают люди со всей страны: выступления самых популярных электронщиков мира на Alfa Future People, выксунский «Арт-Овраг» и фестиваль уличного искусства «Место». На спасенных нижегородскими градозащитниками пакгаузах расположилась «Стрелка» и прошла главная премия в сфере искусства «Инновация». Бывшая фабрика «Маяк» разместила в своих стенах фестиваль медиаискусства Intervals и Global City Hackathon.

Журнал также напомним про показанный Волго-Вятским филиалом ГЦСИ в Арсенале в локомотивном депо завода «Красное Сормово» спектакль «И дольше века длится день» творческого объединения «Таратумб». Общественный резонанс вызвал и проект художника Артема Филатова «Сад имени», который прошел в довольно нестандартном месте - крематории.

И, напоследок, реализованный в Нижнем Новгороде проект реконструкции Щелоковского хутора попал в шорт-лист архитектурной премии издания ArchDaily и института «Стрелка».

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что Нижний Новгород попал в топ-5 культурных столиц России.