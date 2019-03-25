2019-03-25T10:17:19+03:00
Общество

Нижний Новгород попал в топ-5 культурных столиц России

Город на слиянии Оки и Волги оказался наравне с Москвой
Валерия ГРОМОВА
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Нижний Новгород попал в топ-5 культурных столиц РоссииНижний Новгород попал в топ-5 культурных столиц РоссииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сервис бронирования отелей Tvil.ru опросил жителей России и выяснил, какой город является для них культурной столицей нашей страны. В топ рейтинга попал и Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Голосование было приурочено к Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

В результате большинство опрошенных назвали культурной столицей Санкт-Петербург. За город на Неве отдали свой голос 74% проголосовавших.

На втором месте оказалась Казань, которую выбрали 7% опрошенных. На третьем – Ярославль с 5%. Екатеринбург набрал 3,5% голосов и занял четвертое место в рейтинге.

Пятое место разделили между собой Нижний Новгород и Москва. Оба города набрали по 3% от общего числа голосов.

Напомним, Нижний Новгород оказался на 113 позиции в топ-200 в рейтинге городов по качеству жизни, опередив «Город Ангелов» (115 место), Барселону (136), Нью-Йорк (141), Лондон (164), Санкт-Петербург (184) и Москву (193). Учитывались разные факторы: уровень медицины, стоимость проживания, покупательская способность, безопасность, экологическая обстановка климат и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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