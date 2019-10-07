Анонимный художник порадовал новой работой в центре Нижнего Новгорода

Анонимный художник, которого в народе прозвали «Нижегородским Бэнкси», порадовал новым творением в центре Нижнего Новгорода. В воскресенье, 6 октября, на фасаде дома № 27 по улице Пискунова появилась плитка с изображением знаменитого флейтиста и лидера группы Jethro Tull Яна Андерсона.

"Нижегородский Бэнкси" представил новую работу в технике азулежу. На плитке изображен флейтист Ян Андерсон.Фото: СОЦСЕТИ

В качестве подписи к своей работе художник привел цитату самого Андерсона: «Я - флейтист, у которого есть несколько шумящих друзей».

Напомним, что на изразцах, выполненных в технике азулежу, «Нижегородский Бэнкси» изображает исключительно музыкантов или символы, так или иначе связанные с этим видом искусства. Так, в конце сентября в центре города появилась плитка с отсылкой к легендарной группе The Beatles.

В память об альбоме Abbey Road группы The Beatles.Фото: СОЦСЕТИ

- 26 сентября 1969 года - день выхода альбома Abbey Road группы The Beatles. В этом году альбому исполняется 50 лет. С наступающим праздником! - написал художник в соцсетях.

А первой работой стала плитка с изображением Алексея «Полковника» Хрынова. Портрет известного рок-музыканта украсил фасад дома № 29 по Большой Покровской улице.

Первой работой анонимного художника, подаренной нижегородцам, стала плитка с изображением Алексея "Полковника" Хрынова.Фото: СОЦСЕТИ

СПРАВКА

Азулежу - название португальских изразцов. Традиционный португальский азулежу представляет собой расписанную глиняную плитку, чаще всего квадратной формы, обожженную, глазурованную, размером 14 сантиметров на 14 сантиметров.