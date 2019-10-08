2019-10-08T15:27:10+03:00
Общество

8-летний Женя Жилкин пропал в Нижнем Новгороде 8 октября

Мальчик исчез после того, как вышел из школы
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Восьмилетний Евгений Жилкин пропал в Нижнем Новгороде во вторник, 8 октября. В поисково-спасательной группе «Рысь» сообщили, что мальчик исчез после того, как в 11 часов покинул стены школы №185 на улице Академика Баха в Ленинском районе.

Ребенок имеет плотное телосложение, рост -140 см. У Жени темно-русые волосы и темные глаза.

Школьник был одет в красно-черную куртку, серую шапку с помпоном, темные штаны и синие резиновые сапоги с изображением человека-паука.

Волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь» просят всех, кто видел Евгения Жилкина или обладает информацией о местонахождении мальчика, сообщить об этом по телефону 8-831-28-38-200 или обратиться в полицию по номеру 102.

Дополнение: мальчик найден, жив.

Напомним, что 8 октября также начались поиски пропавшей в Дзержинске 12-летней Виктории Чистяковой, которая накануне не вернулась из школы. Особые приметы девочки: расположенные на правой щеке и подбородке родинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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