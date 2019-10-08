2019-10-08T12:34:03+03:00
Общество

12-летняя Виктория Чистякова пропала в Дзержинске

Девочка не вернулась домой из школы 7 октября
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Еще один ребенок пропал в Нижегородской области – 12-летняя Виктория Чистякова не вернулась из школы 7 октября. Происшествие случилось на улице Маяковского в Дзержинске. Родители подростка забили тревогу и обратились за помощью в поисково-спасательный центр «Рысь».

Рост Вики составляет 158 сантиметров, телосложение – среднее. Девочка русая, с голубыми глазами. Особые приметы: расположенные на правой щеке и подбородке родинки.

Школьница была одета синюю куртку, черную юбку, серые колготки и синие ботинки на белой подошве.

Волонтеры центра «Рысь» просят о помощи в распространении информации о пропаже ребенка. Всех тех, кто видел Викторию Чистякову или располагает данным о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефону 8-831-28-38-200 или в правоохранительные органы по номеру 102.

Напомним, что пропавший на всю ночь с 7 на 8 октября Олег Вантеев был найден живым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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