12-летняя Виктория Чистякова пропала в Дзержинске

Еще один ребенок пропал в Нижегородской области – 12-летняя Виктория Чистякова не вернулась из школы 7 октября. Происшествие случилось на улице Маяковского в Дзержинске. Родители подростка забили тревогу и обратились за помощью в поисково-спасательный центр «Рысь».

Рост Вики составляет 158 сантиметров, телосложение – среднее. Девочка русая, с голубыми глазами. Особые приметы: расположенные на правой щеке и подбородке родинки.

Школьница была одета синюю куртку, черную юбку, серые колготки и синие ботинки на белой подошве.

Волонтеры центра «Рысь» просят о помощи в распространении информации о пропаже ребенка. Всех тех, кто видел Викторию Чистякову или располагает данным о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефону 8-831-28-38-200 или в правоохранительные органы по номеру 102.

Напомним, что пропавший на всю ночь с 7 на 8 октября Олег Вантеев был найден живым.