2019-10-08T12:34:03+03:00
Общество

16-летняя саровчанка получила условный срок за избиение подростка

Так девушка наказала парня за отказ с ней встречаться
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: скин видеоФото: скин видео
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16-летняя жительница города Саров Нижегородской области получила наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно за избиение подростка.

Как говорится в сообщении регионального СУ СК РФ, местом происшествия стала квартира на улице Музрукова. В мае этого года в девушка решила наказать отказавшегося встречаться с ней парня: в присутствии своих подруг она била пострадавшего по лицу и наносила удары на другие части тела мальчика, а также унижала его.

Свои действия малолетняя преступница записывала на камеру мобильного телефона. Данные были обнародованы в СМИ.

В отношении саровчанки возбудили уголовное дело по статье «истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Дело было рассмотрено судом, приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что "Комсомольская правда" также публиковала видео избиения несчастного. Одноклассники ребят рассказали, что осужденная девочка имеет завышенную самооценку и часто избивает парней за проступки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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