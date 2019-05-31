Школьницы избили парня за то, что он отвечал ей в соцсетях

Сегодня, 31 мая, в социальной сети появилось жуткое видео, на котором три девушки избивают и унижают молодого человека. Причина столь жестокого обращения оказалась весьма прозаичной – он не отвечал на сообщения в социальной сети. Ну или отвечал, но не на все и не сразу. За это 16-летняя Аня В. решила избить Алексея К., с которым встречалась уже на протяжение недели. С собой она позвала еще трех подруг. Одна из них снимала все на видео, а две другие помогали избивать молодого человека, требуя от его извинений.

Поначалу они просто хлестали его по щекам, а потом Аня перешла к главному вопросу.

- Че дальше делать будем? Расстаемся или че? – вызывающе спросила Аня.

- Да, - уверенно ответил Александр.

После чего Аня под смех своих подруг начала бить его ногами и кулаками. Потом к ней присоединили подруги.

По ходу избиения Аня то и дело спрашивала, расстаются они или нет. И каждый раз получала утвердительный ответ, за что била его еще сильнее. В ход пошли уже не только ноги и кулаки, но и провод от телефона. Она плевала ему в лицо, душила и заставляла раздеваться, чтобы посмотреть, насколько сильные удары они нанесли.

После всех издевательств Аня выложила это видео в сеть и разослала всем своим и его друзьям.

- Все были в шоке, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» одноклассница Александра.

По ее словам, Аня ждала Сашу после школы, чтобы избить. Но, видимо, что-то не сложилось, так как избиение, снятое на видео, происходит в квартире.

Как оказалось, Аня так поступает уже не в первый раз. Раньше она избила одноклассника Александра, который, как утверждают подростки, просто как-то не так нес ее сумку.

- Аня человек с завышенной самооценкой, у нее чувство собственной важности, - комментируют одноклассники.

При этом Аня на год старше Александра и учится в другой школе. Что именно манит ее именно в эту школу – непонятно.

Когда видео появилось в саровском паблике, тут же посыпались комментарии, где Александра обвиняют в пассивности. Некоторым показалось, что он должен был ответить девушкам. Однако одноклассники уверены в обратном – отвечать не стоило, и Александр поступил правильно. При этом они характеризуют Сашу только с хорошей стороны.

- Принимает активное участие в развитии класса. Иногда прогуливает уроки, но всегда готов помочь товарищам, - утверждает его одноклассница.

Никакой официальной информации об инциденте у МВД России по Нижегородской области еще нет. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» отправила запрос, и как только ситуация проясниться, мы обязательно об этом напишем.