В понедельник, 7 октября, в Нижнем Новгороде пропал подросток. Олег Вантеев 2005 года рождения вышел из дома на улице Березовской в Московском районе около 18.00 и до сих пор не вернулся.

Рост Олега составляет 173 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, а глаза – зеленые. Мальчик имеет особую примету – скол на верхнем переднем зубе

Подросток был одет в красную куртку, темно-синюю шапку, голубые джинсы и серые кроссовки.

Всех обладающих информацией о местонахождении Олега Вантеева просим обращаться по телефону 8-831-28-38-200 или сразу в полицию – 102.

Напомним, что в июне этого года в поселке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области пропал 12-летний Коля Шляпников. Его искали меньше суток. К счастью, мальчик нашелся живым и невредимым.

Дополнено: мальчик найден, жив.