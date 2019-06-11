Пропавший под Балахной 12-летний Коля Шляпников найден живым
Вечером 10 июня 2019 года в Балахнинском районе пропал 12-летний мальчик. Коля Шляпников вышел из своего дома на улице Первомайская около пяти часов вечера и исчез. О его местонахождении стало известно лишь на следующие сутки.
- Найден! Жив! Благодарим за помощь в поисках и в распространении информации, - написали около полудня 11 июня добровольцы из поисково-спасательного отряда «Волонтер».
Напомним, в конце мая в Нижнем Новгороде разыскивали 16-летнюю Дилуру Бахадирову. Она не разговаривает на русском языке. По информации, мать девушки обратилась с заявлением в правоохранительные органы лишь спустя почти неделю – 27 мая. Ее искали несколько дней. Следователи даже организовывали проведение додследственной проверки. Информация о том, что Дилура найдена живой и невредимой, появилась через три-четыре дня после публикации ориентировки с ее фотографиями в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU