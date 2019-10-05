2019-10-05T20:19:54+03:00
Телевизор

«Топит за русский»: Нижегородская «училка» снялась в шоу Андрея Малахова

Татьяна Гартман не раз ругала телеведущего за безграмотность [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Малахов пригласил Татьяну Гартман на передачу, посвященную Дню учителя.Малахов пригласил Татьяну Гартман на передачу, посвященную Дню учителя.Фото: СОЦСЕТИ
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Нижегородка Татьяна Гартман, прославившаяся на всю Россию благодаря своему шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ», снялась в передаче Малахова «Привет, Андрей!» Выпуск от 5 октября 2019 года был посвящен Дню учителя.

"Училка" засветилась на шоу "Привет, Андрей!" Фото: СОЦСЕТИ

"Училка" засветилась на шоу "Привет, Андрей!"Фото: СОЦСЕТИ

Ровно год «училка» публично разбирает ошибки известных телеведущих, политиков и артистов. Не раз под раздачу попадал и сам Андрей Малахов. На съемках он признал: Гартман очень смелая!

- Смело, хочу я вам сказать. А как ваши ученики относятся к тому, что у них такая популярная учительница? - поинтересовался ведущий.

На что блогер ответила: «Они гордятся тем, что их училка топит за русский. Вот как они говорят».

Нижегородская "училка" с Виктором Рыбиным и Натальей Сенчуковой. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородская "училка" с Виктором Рыбиным и Натальей Сенчуковой.Фото: СОЦСЕТИ

Присутствовавший в телестудии певец Никита Пресняков признался, что периодически натыкается в интернете на ролики Гартман.

- Мне интересно, вы сами их снимаете или у вас есть маленькая команда? - полюбопытствовал внук Пугачевой.

«Училка рассказала, что короткие видео для ее YouTube-канала снимает и монтирует бывшая ученица Анастасия.

- Очень прикольно, то, что вы делаете, - заключил артист.

Татьяна Гартман и певец Никита Пресняков. Фото: СОЦСЕТИ

Татьяна Гартман и певец Никита Пресняков.Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем в день выхода передачи в эфир Татьяна Гартман на своей страничке «Вконтакте» похвалилась букетиком из роз, который ей подарил сам Андрей Малахов.

- Простоял десять дней и неплохо сохранился! - отметила нижегородка.

Телеведущий Андрей Малахов подарил нижегородке букет из роз. Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущий Андрей Малахов подарил нижегородке букет из роз.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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