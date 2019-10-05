«Топит за русский»: Нижегородская «училка» снялась в шоу Андрея Малахова
Нижегородка Татьяна Гартман, прославившаяся на всю Россию благодаря своему шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ», снялась в передаче Малахова «Привет, Андрей!» Выпуск от 5 октября 2019 года был посвящен Дню учителя.
"Училка" засветилась на шоу "Привет, Андрей!"Фото: СОЦСЕТИ
Ровно год «училка» публично разбирает ошибки известных телеведущих, политиков и артистов. Не раз под раздачу попадал и сам Андрей Малахов. На съемках он признал: Гартман очень смелая!
- Смело, хочу я вам сказать. А как ваши ученики относятся к тому, что у них такая популярная учительница? - поинтересовался ведущий.
На что блогер ответила: «Они гордятся тем, что их училка топит за русский. Вот как они говорят».
Нижегородская "училка" с Виктором Рыбиным и Натальей Сенчуковой.Фото: СОЦСЕТИ
Присутствовавший в телестудии певец Никита Пресняков признался, что периодически натыкается в интернете на ролики Гартман.
- Мне интересно, вы сами их снимаете или у вас есть маленькая команда? - полюбопытствовал внук Пугачевой.
«Училка рассказала, что короткие видео для ее YouTube-канала снимает и монтирует бывшая ученица Анастасия.
- Очень прикольно, то, что вы делаете, - заключил артист.
Татьяна Гартман и певец Никита Пресняков.Фото: СОЦСЕТИ
Тем временем в день выхода передачи в эфир Татьяна Гартман на своей страничке «Вконтакте» похвалилась букетиком из роз, который ей подарил сам Андрей Малахов.
- Простоял десять дней и неплохо сохранился! - отметила нижегородка.
Телеведущий Андрей Малахов подарил нижегородке букет из роз.Фото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Нижегородская "училка" Татьяна Гартман против безграмотности телевизионщиков»