«Топит за русский»: Нижегородская «училка» снялась в шоу Андрея Малахова

Нижегородка Татьяна Гартман, прославившаяся на всю Россию благодаря своему шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ», снялась в передаче Малахова «Привет, Андрей!» Выпуск от 5 октября 2019 года был посвящен Дню учителя.

"Училка" засветилась на шоу "Привет, Андрей!"Фото: СОЦСЕТИ

Ровно год «училка» публично разбирает ошибки известных телеведущих, политиков и артистов. Не раз под раздачу попадал и сам Андрей Малахов. На съемках он признал: Гартман очень смелая!

- Смело, хочу я вам сказать. А как ваши ученики относятся к тому, что у них такая популярная учительница? - поинтересовался ведущий.

На что блогер ответила: «Они гордятся тем, что их училка топит за русский. Вот как они говорят».

Нижегородская "училка" с Виктором Рыбиным и Натальей Сенчуковой.Фото: СОЦСЕТИ

Присутствовавший в телестудии певец Никита Пресняков признался, что периодически натыкается в интернете на ролики Гартман.

- Мне интересно, вы сами их снимаете или у вас есть маленькая команда? - полюбопытствовал внук Пугачевой.

«Училка рассказала, что короткие видео для ее YouTube-канала снимает и монтирует бывшая ученица Анастасия.

- Очень прикольно, то, что вы делаете, - заключил артист.

Татьяна Гартман и певец Никита Пресняков.Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем в день выхода передачи в эфир Татьяна Гартман на своей страничке «Вконтакте» похвалилась букетиком из роз, который ей подарил сам Андрей Малахов.

- Простоял десять дней и неплохо сохранился! - отметила нижегородка.