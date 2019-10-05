Фасад «Маяка» на Нижневолжской набережной снова «оживет»

Фасад бывшей швейной фабрики «Маяк», расположенной на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде, снова засветится и запоет в честь форума «Россия – спортивная держава». Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, аудиовизуальная инсталляция будет посвящена спорту.

На здании запустят как уже понравившиеся нижегородцам проекции, которые были продемонстрированы во время фестиваля «INTERVALS», так и новые – в честь предстоящего 800-летия приволжской столицы и спорта.

Инсталляции будут светиться три дня – с 10 по 13 октября с 18:00 до часа ночи.

Напомним, на днях была опубликована подробная программа проведения международного форума «Россия – спортивная держава». Мероприятие пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 10-11 октября. где будет организовано пленарное заседание, темой которого станет обсуждение процессов развития отечественного спорта в интеграции с мировым сообществом. Также запланированы 8 панельных дискуссий и 17 круглых столов.