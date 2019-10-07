11-летняя девочка, выпавшая из окна восьмого этажа, погибла

11-летняя школьница, выпавшая из окна восьмого этажа в минувшую субботу, в тот же день скончалась в больнице. При падении она получила травмы, не совместимые с жизнью.

- К сожалению, девочка скончалась в медицинском учреждении, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Причины ее смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы. Сейчас к выяснению причин произошедшего уже подключились сотрудники следственного отдела Советского района.

Напомним, информация об этом инциденте появилась еще накануне. Тогда сообщалось, что около шести часов вечера одна из местных жительниц услышала хлопок, после чего раздался женский крик. По словам соседей, за несколько минут до этого девочка поссорилась с матерью.