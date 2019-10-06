2019-10-06T17:39:10+03:00
Происшествия

13-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Нижнем Новгороде

По словам очевидцев, до этого школьница поругалась с матерью
Валерия ГРОМОВА
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13-летняя школьница выпала из окна восьмого этажа многоквартирного жилого дома в Советском районе Нижнего Новгорода. Несчастный случай произошел в минувшую субботу, 5 октября 2019 года.

Около шести часов вечера одна из местных жительниц слышала громкий хлопок, а потом женский крик. За несколько минут до инцидента девочка якобы поссорилась с матерью, так утверждают соседи. Когда на место происшествия прибыли медики, школьница была жива. О ее состоянии пока ничего неизвестно.

- Возле металась мать и кричала, что это она во всем виновата. С ее слов сосед понял, что перед тем, как ребенок выпал из окна, они поругались, - сообщает «Коза.Пресс» со ссылкой на источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области информацию о случившемся не комментируют. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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