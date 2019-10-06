13-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Нижнем Новгороде
13-летняя школьница выпала из окна восьмого этажа многоквартирного жилого дома в Советском районе Нижнего Новгорода. Несчастный случай произошел в минувшую субботу, 5 октября 2019 года.
Около шести часов вечера одна из местных жительниц слышала громкий хлопок, а потом женский крик. За несколько минут до инцидента девочка якобы поссорилась с матерью, так утверждают соседи. Когда на место происшествия прибыли медики, школьница была жива. О ее состоянии пока ничего неизвестно.
- Возле металась мать и кричала, что это она во всем виновата. С ее слов сосед понял, что перед тем, как ребенок выпал из окна, они поругались, - сообщает «Коза.Пресс» со ссылкой на источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области информацию о случившемся не комментируют. «Комсомолка» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU