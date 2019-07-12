«Сообщили о взрывном устройстве»: В Нижнем Новгороде эвакуировали ТЦ «Небо»

Нешуточный переполох сегодня наделала очередная эвакуация – на этот раз спасателям пришлось выводить из здания посетителей торгового центра «Небо».

- Информация об анонимном сообщении о заложенном взрывном устройстве в торговом комплексе «Небо» поступила в Центра управления в кризисных ситуациях 12 мая в 16:20, - сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия выезжали службы экстренного реагирования. Здание сразу было оцеплено. Из него были эвакуированы 2,5 тысячи человек, в том числе 320 детей.

К счастью, никакого взрывного устройства в здании не было. Сотрудники полиции тщательно обследовали торговый комплекс и никаких подозрительных предметов не обнаружили. Все работы были завершены в 18:30.

- В операции были задействованы 23 человека и 8 единиц техники, - сообщили в региональном МЧС. – Со стороны МЧС в работах участвовали шесть человек и две единицы техники.