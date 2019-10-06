17-летний болельщик из Богородска выиграл машину на матче БК «Нижний Новгород»

В субботу, 5 октября 2019 года, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сражался с пермской «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ. Победа команды из приволжской столицы стала настоящим праздником для всех болельщиков. Но одному из них игра принесла еще и удачу.

Во время большого перерыва среди зрителей разыгрывался автомобиль LADA, брендированный в честь БК «НН». Участники конкурса вышли на паркет в самых крутых костюмах в стиле 90-ых. Каждый из них тянул бумажки, на одной из которых была написала марка разыгрываемой машины.

Фото: сайт БК "НН"

Счастливой оказалась рука 17-летнего Максима Кузьмичева, который приехал поболеть за «Нижний Новгород» из Богородска. Именно ему и достался автомобиль!

Напомним, матч между БК «Нижний Новгород» и пермской «Пармой» завершилась со счетом 105:99.