2019-10-06T18:17:25+03:00
Общество

17-летний болельщик из Богородска выиграл машину на матче БК «Нижний Новгород»

Розыгрыш автомобиля проходил во время игры против пермской «Пармы» [фото,видео]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: сайт БК "НН"Фото: сайт БК "НН"
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В субботу, 5 октября 2019 года, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сражался с пермской «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ. Победа команды из приволжской столицы стала настоящим праздником для всех болельщиков. Но одному из них игра принесла еще и удачу.

Во время большого перерыва среди зрителей разыгрывался автомобиль LADA, брендированный в честь БК «НН». Участники конкурса вышли на паркет в самых крутых костюмах в стиле 90-ых. Каждый из них тянул бумажки, на одной из которых была написала марка разыгрываемой машины.

Фото: сайт БК "НН"

Фото: сайт БК "НН"

Счастливой оказалась рука 17-летнего Максима Кузьмичева, который приехал поболеть за «Нижний Новгород» из Богородска. Именно ему и достался автомобиль!

Напомним, матч между БК «Нижний Новгород» и пермской «Пармой» завершилась со счетом 105:99.

Розыгрыш автомобиля на матче БК "НН".

ИСТОЧНИК KP.RU

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