2019-10-06T16:34:39+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» обыграл пермскую «Парму» 5 октября

Матч завершился со счетом 105:99
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу в матче Единой лиги ВТБ против пермской «Пармы». Встреча проходила в субботу, 5 октября 2019 года.

Первая десятиминутка была достаточно напряженной, но нижегородцам удалось забросить несколько мячей в кольцо соперника и лидировать в счете. На перерыв команды расходились, когда цифры на табло показывали 22:17.

В первые минуты второго отрезка пермские баскетболисты смогли вырваться вперед и изменить счет на 22:24, но, к счастью, Евгений Бабурин вернул команде преимущество. Однако БК «НН» не удалось удержать лидирующую позицию до второй половины матча – 47:50.

В течение третьего отрезка команды постоянно перетягивали преимущество на себя. Сначала вел БК «НН», щатем снова «Парма». В какой-то момент счет сравнялся. Но «Нижнему» удалось завершить четверть в статусе победителя - 75:72.

Последние минуты матча нижегородские баскетболисты держали лидерскую позицию. Встреча завершилась со счетом 105:99

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ТК «Волга» начнет вещание в цифровом федеральном мультиплексе до конца года
На Нижегородский благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай» приедет звезда сериала «Склифосовский» Алена Яковлева
Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в аварии с туристическим автобусом
Сильный дождь и снег ожидаются в Нижегородской области
Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест пройдут в Нижегородской области
Матч в Нижнем Новгороде стал вторым по посещаемости в 16-м туре ФНЛ
Во время выставки искусств «Арт Россия – 2019» состоялся благотворительный аукцион
Дни открытых дверей для пенсионеров и предпенсионеров пройдут в Нижегородской области
Студент Княгининского университета принял участие в финале конкурса «Цифровой прорыв» в Казани
В Нижнем Новгороде появится новый вид экскурсий – на электричке