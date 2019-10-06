БК «Нижний Новгород» обыграл пермскую «Парму» 5 октября

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-06T16:34:39+03:00

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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу в матче Единой лиги ВТБ против пермской «Пармы». Встреча проходила в субботу, 5 октября 2019 года.

Первая десятиминутка была достаточно напряженной, но нижегородцам удалось забросить несколько мячей в кольцо соперника и лидировать в счете. На перерыв команды расходились, когда цифры на табло показывали 22:17.

В первые минуты второго отрезка пермские баскетболисты смогли вырваться вперед и изменить счет на 22:24, но, к счастью, Евгений Бабурин вернул команде преимущество. Однако БК «НН» не удалось удержать лидирующую позицию до второй половины матча – 47:50.

В течение третьего отрезка команды постоянно перетягивали преимущество на себя. Сначала вел БК «НН», щатем снова «Парма». В какой-то момент счет сравнялся. Но «Нижнему» удалось завершить четверть в статусе победителя - 75:72.

Последние минуты матча нижегородские баскетболисты держали лидерскую позицию. Встреча завершилась со счетом 105:99

ИСТОЧНИК KP.RU