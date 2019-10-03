Полиция задержала стрелка, который палил по машинам в ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде

Выстрелы, которые услышали жители ЖК «Цветы», поднял на ноги все правоохранительные органы.

- Около трех часов дня в жилом комплексе раздались выстрелы, - рассказала «Комсомолке» нижегородка Ольга Арефьева. – Как оказалось, кто-то стрелял по машинам. Всего пострадали три автомобиля. Конечно, на место происшествия сразу же вызвали полицию. Сейчас там работают оперативники.

По последним данным, полиции удалось задержать стрелка. Им оказался 42-летний мужчина, который по непонятным причинам начал палить по автомобилям из окна своей квартиры.

- Вчера он открыл стрельбу из окна собственной квартиры. Совершил три выстрела из ружья, на которое было разрешение. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали его задерживать, он был пьян. Ружье и гильзы изъяли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании ему меры пресечения, - рассказали «Комсомольской правде – Нижний Новгород» в ГУ МВД по Нижегородской области.

Стрелок настолько пьян, что даже на следующий день полиция не может его допросить. Фото: Ольга Арефьева

Однако уголовное дело до сих пор не возбуждено. По словам правоохранителей, его никак не могут допросить - он до сих пор пьян.

- Это житель дома №103. Дебошир местный. Стрелял с балкона второго этажа, - уточнила Ольга Арефьева.

Однако в полицию на него жители не жаловались.

- Мужчина ранее не судим, - сказали в ГУ МВД по Нижегородской области. - Раньше он не стрелял, жалоб не поступало.