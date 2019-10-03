2019-10-03T16:31:58+03:00
Общество

Полиция задержала стрелка, который палил по машинам в ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде

Правоохранители не могут допросить мужчину, так как он до сих пор пьян
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Полиция задержала стрелка, который палил по машинам в ЖК «Цветы». Фото: Ольга АрефьеваПолиция задержала стрелка, который палил по машинам в ЖК «Цветы». Фото: Ольга Арефьева
Изменить размер текста:

Выстрелы, которые услышали жители ЖК «Цветы», поднял на ноги все правоохранительные органы.

- Около трех часов дня в жилом комплексе раздались выстрелы, - рассказала «Комсомолке» нижегородка Ольга Арефьева. – Как оказалось, кто-то стрелял по машинам. Всего пострадали три автомобиля. Конечно, на место происшествия сразу же вызвали полицию. Сейчас там работают оперативники.

По последним данным, полиции удалось задержать стрелка. Им оказался 42-летний мужчина, который по непонятным причинам начал палить по автомобилям из окна своей квартиры.

- Вчера он открыл стрельбу из окна собственной квартиры. Совершил три выстрела из ружья, на которое было разрешение. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали его задерживать, он был пьян. Ружье и гильзы изъяли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании ему меры пресечения, - рассказали «Комсомольской правде – Нижний Новгород» в ГУ МВД по Нижегородской области.

Стрелок настолько пьян, что даже на следующий день полиция не может его допросить. Фото: Ольга Арефьева

Стрелок настолько пьян, что даже на следующий день полиция не может его допросить. Фото: Ольга Арефьева

Однако уголовное дело до сих пор не возбуждено. По словам правоохранителей, его никак не могут допросить - он до сих пор пьян.

- Это житель дома №103. Дебошир местный. Стрелял с балкона второго этажа, - уточнила Ольга Арефьева.

Однако в полицию на него жители не жаловались.

- Мужчина ранее не судим, - сказали в ГУ МВД по Нижегородской области. - Раньше он не стрелял, жалоб не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пять «плачущих» фонтанов открыли после реконструкции в Сормовском районе
Ремонт третьего этажа детской поликлиники №39 завершен в Нижнем Новгороде
Нижегородке пришлось стать проституткой в Мордовии из-за опоздания на автобус
Четыре нижегородца пытались сбыть почти 60 граммов наркотиков
Одноглазая гималайская медведица найдет новый дом в зоопарке «Лимпопо»
Нижегородцам предложили список домов для проведения капремонта в 2020 году
Нижегородский минтранс решил проблему с очередями за проездными билетами
Два человека погибли на дорогах Нижегородской области 2 октября
IOWA и Звонкий выступят на форуме «Россия – спортивная держава»
Нижегородский «Дом чекиста» реконструируют под жилые помещения и спа-салон
Более чем на 1 млн рублей оштрафован завод «Кристалл»
В нижегородском аэропорту отработали действия по спасению «пострадавших» пассажиров
Новым ректором ННГУ имени Лобачевского может стать Елена Загайнова
Нижегородец выиграл 1,6 млн рублей в «Гослото» 2 октября
Три нижегородских предприятия уклонились от выплаты налогов на 91,2 млн рублей
Кикбоксер из Нижнего Новгорода Александр Скворцов защитит титул чемпиона Fair Fight
Из Нижнего Новгорода в Кстово планируют пустить электричку
ЖК «Универститетский» сдадут в эксплуатацию до 2021 года
Уголовное дело заведено в отношении запустившей болезнь ребенка нижегородки
Гранты Президента РФ получили 16 нижегородских ученых
Пожилая женщина погибла под колесами ВАЗа в Нижнем Новгороде