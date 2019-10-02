«Было три выстрела»: В ЖК «Цветы» обстреляли несколько автомобилей

Сегодня в жилом комплексе «Цветы» снова было неспокойно – прямо среди бела дня там обстреляли несколько автомобилей. Первыми о происшествии в социальных сетях рассказали местные жители.

- Около трех часов дня в жилом комплексе раздались выстрелы, - рассказала «Комсомолке» нижегородка Ольга Арефьева. – Как оказалось, кто-то стрелял по машинам. Всего пострадали три автомобиля. Конечно, на место происшествия сразу же вызвали полицию. Сейчас там работают оперативники.

По словам местных жителей, всего в жилом комплексе прозвучало три выстрела. Хотя выглядят автомобили так, словно в них выпустили целую обойму. К счастью, по предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Информацию об этом происшествии уже подтвердили и в правоохранительных органах.

Сейчас на месте работает оперативно-розыскная группа. ФОТО: Ольга Арефьева

- Сообщение об обстреле автомобиля поступило в полицию в 16:03 2 октября, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехала оперативно-розыскная группа. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Кстати для жилого комплекса "Цветы" новость о выстрелах звучит особенно болезненно - в октябре 2016 года в ходе антитеррористической операции здесь были убиты двое террористов со взрывчаткой. Как выяснилось позднее, они готовили нападение на военную часть. К слову, тогда ответственность за это происшествие на себя взяла запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.