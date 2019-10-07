2019-10-07T13:34:29+03:00
Происшествия

Зверским избиением подростка в Нижегородской области заинтересовался следственный комитет

Скандальное видео нападения толпы школьников на сверстника появилось в соцсетях [видео]
Валерия ГРОМОВА
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На кадрах видно, как толпа школьников зверски избивает своего сверстника, кричащего от боли и просящего пощадыНа кадрах видно, как толпа школьников зверски избивает своего сверстника, кричащего от боли и просящего пощады
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6 октября в социальных сетях появились несколько видео, снятые подростками из города Кулебаки Нижегородской области. На кадрах видно, как толпа школьников зверски избивает своего сверстника, кричащего от боли и просящего пощады.

Инцидентом уже заинтересовался следственный комитет.

- В связи с повышенным общественным резонансом следователями Выксунского межрайонного следственного отдела в адрес надзорного органа направлено ходатайство об изъятии материала проверки по данному факту из производства органов полиции и передаче в следственные органы регионального управления СКР, - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В результате проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, по словам очевидцев, которые, толпа накинулась на подростка из-за девочки. Кстати, даже друзья школьника, который и начал бить мальчика ногами, просили его остановиться - настолько жестокими были удары.

В Нижнем Новгороде подростки жестокого избили школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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