Пьяный нижегородец отобрал у подростков пакетик чипсов, в котором нашли взрывчатку

Необычное продолжение получила история слесаря, похищавшего взрывчатое вещество гексоген с территории завода имени Свердлова в Дзержинске.

Напомним, в начале 2018 года один из сотрудников предприятия вынес из цеха 100 граммов гексогена. Похищенное взрывчатое вещество он спрятал в бытовке. Но в начале сентября, когда в цехе началась проверка, выкинул его на улицу. Там впоследствии рядом с одним из цехов это взрывчатое вещество и было обнаружено. Оно лежало в резиновой перчатке прямо в кустах.

Как оказалось, это был отнюдь не единичный случай. В очередной раз он дал о себе знать уже в сентябре 2019 года. Причем вышли на него совершенно случайно.

- Вечером 5 сентября я пьяненький прогуливался у себя в поселке Решетиха, - вспоминает Виктор Григоров (имя героя изменено – прим. Ред.) – Тут мне на глаза попалась группа подростков. Они оживленно о чем-то говорили и передавали друг другу пакетик с чипсами. Я у них его отобрал. Смотрю, а там какое-то странное непонятное вещество.

Сам Дмитрий тоже отнюдь не голубь мира – уже бывал судим и за кражи, и за грабежи. Но на этот раз он сам вызвал сотрудников полиции.

- Как показала экспертиза, в пакетике из-под чипсов было обнаружено взрывчатое вещество – гексоген, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Общая масса вещества составила 527 граммов. В настоящее время обнаруженный пакетик уже утилизирован на полигоне в Мулино.

В ходе расследования выяснилось, что следы вновь ведут все к тому же слесарю с завода имени Свердлова. Этот пакетик он вынес из цеха в начале сентября у себя в ботинке.

- В настоящее время он уже дал признательные показания, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.