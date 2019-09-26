С дзержинского завода рабочий вынес в перчатке взрывчатку

Работника завода имени Свердлова заподозрили в краже взрывчатых веществ с территории предприятия. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

- В начале 2018 года один из сотрудников завода имени Свердлова вынес из цеха 100 граммов гексогена, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Похищенное взрывчатое вещество он спрятал в бытовке. Но в начале сентября, когда в цехе началась проверка, выкинул его на улицу.

Там впоследствии рядом с одним из цехов это взрывчатое вещество и было обнаружено. Оно лежало в резиновой перчатке прямо в кустах. На место происшествия сразу же выехали взрывотехники. К счастью, эвакуировать работников предприятия не пришлось.

- Как показали результаты экспресс-теста, обнаруженное вещество действительно является взрывчатым, - сообщил источник. – Общая масса обнаруженного вещества составила 173 грамма. Сейчас данное вещество направлено в УФСБ по Нижегородской области.

К слову, уголовное дело по данному факту пока возбуждено не было. Сам подозреваемой в похищении взрывчатки также не задержан.