ДУК Нижегородского района записал видеобращение по поводу женщины, которая принесла в офис живых тараканов

Домоуправляющая компания Нижегородского района записала видеобращение по поводу женщины, которая принесла в офис живых тараканов. Коммунальщики объяснили, почему им пришлось обратиться в правоохранительные органы.

ДУК Нижегородского района заявил на жительницу в полицию.Женщина пришла в офис управляющей компании с живыми тараканами.

«Комсомольская правда» рассказывала про жительницу дома по улице Усилова Евгению Данилову, которую полчища тараканов довели до отчаяния. Она обратилась за помощью в ДУК, но там, по ее словам, отказались решить эту проблему. Тогда нижегородка лично пришла в офис управляющей организации, принеся в качестве доказательства живых тараканов.

ДУК выходку Даниловой не оценили и пошли с заявлением в полицию. Почему коммунальщики решили пожаловаться на женщину правоохранительным органам, объяснил пресс-секретарь ДУКа Нижегородского района Михаил Песин.

- Ни законодательством, ни действующим договором управления не предусмотрена обязанность домоуправляющей компании по травле насекомых в индивидуальных жилых помещениях собственников. Тем более без их согласия, - отметил Песин.

Специалист напомнил, что коммунальные службы провели санитарную обработку в подъездах и подвалах. Работы велись, в том числе по заявкам жителей.

- О чем Евгении Даниловой при первичном обращении были даны объемные разъяснения. Дополнительных вопросов у нее тогда не возникло. Тем не менее через несколько дней по непонятным причинам Даниловой были предприняты действия в здании управляющей организации, срывающие рабочий процесс, а также приведшие к повреждению имущества и нарушению общественного порядка, - заявил пресс-секретарь. - В связи с чем ДУКом направлено обращение в органы полиции.

Сама Данилова с таким положением дел не согласна и по-прежнему считает, что домоуправляющая организация обязана была достучаться до нерадивых жильцов квартиры на восьмом этаже, где находится очаг размножения тараканов.

- Просто никто ничего делать не хочет. Им не открывают дверь, они и обрадовались, - сокрушается нижегородка. - Я, обычный человек, нашла способы, как попасть в квартиру. Но не всего же я должна добиваться одна, без помощи!

Кстати, по инициативе Евгении Даниловой в квартире у соседей все-таки была проведена дезинсекция. Правда, требуется еще как минимум одна такая процедура. Но пока владельцы жилплощади непреклонны. Они утверждают, что тараканы извелись.

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