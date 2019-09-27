2019-09-27T15:14:21+03:00
Общество

ДУК Нижегородского района записал видеобращение по поводу женщины, которая принесла в офис живых тараканов

Коммунальщики объяснили, почему обратились в полицию [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото предоставлено Евгенией Даниловой.Фото предоставлено Евгенией Даниловой.
Изменить размер текста:

Домоуправляющая компания Нижегородского района записала видеобращение по поводу женщины, которая принесла в офис живых тараканов. Коммунальщики объяснили, почему им пришлось обратиться в правоохранительные органы.

ДУК Нижегородского района заявил на жительницу в полицию.Женщина пришла в офис управляющей компании с живыми тараканами.

«Комсомольская правда» рассказывала про жительницу дома по улице Усилова Евгению Данилову, которую полчища тараканов довели до отчаяния. Она обратилась за помощью в ДУК, но там, по ее словам, отказались решить эту проблему. Тогда нижегородка лично пришла в офис управляющей организации, принеся в качестве доказательства живых тараканов.

ДУК выходку Даниловой не оценили и пошли с заявлением в полицию. Почему коммунальщики решили пожаловаться на женщину правоохранительным органам, объяснил пресс-секретарь ДУКа Нижегородского района Михаил Песин.

- Ни законодательством, ни действующим договором управления не предусмотрена обязанность домоуправляющей компании по травле насекомых в индивидуальных жилых помещениях собственников. Тем более без их согласия, - отметил Песин.

Специалист напомнил, что коммунальные службы провели санитарную обработку в подъездах и подвалах. Работы велись, в том числе по заявкам жителей.

- О чем Евгении Даниловой при первичном обращении были даны объемные разъяснения. Дополнительных вопросов у нее тогда не возникло. Тем не менее через несколько дней по непонятным причинам Даниловой были предприняты действия в здании управляющей организации, срывающие рабочий процесс, а также приведшие к повреждению имущества и нарушению общественного порядка, - заявил пресс-секретарь. - В связи с чем ДУКом направлено обращение в органы полиции.

Сама Данилова с таким положением дел не согласна и по-прежнему считает, что домоуправляющая организация обязана была достучаться до нерадивых жильцов квартиры на восьмом этаже, где находится очаг размножения тараканов.

- Просто никто ничего делать не хочет. Им не открывают дверь, они и обрадовались, - сокрушается нижегородка. - Я, обычный человек, нашла способы, как попасть в квартиру. Но не всего же я должна добиваться одна, без помощи!

Кстати, по инициативе Евгении Даниловой в квартире у соседей все-таки была проведена дезинсекция. Правда, требуется еще как минимум одна такая процедура. Но пока владельцы жилплощади непреклонны. Они утверждают, что тараканы извелись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня замучили заявлениями!»: Нижегородка принесла в ДУК банку с живыми тараканами

Коммунальщики пожаловались на женщину в правоохранительные органы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дмитрий Кабайло: «”Единая Россия” продолжит прямое общение с избирателями»
Татьяна Гриневич: «Переход на выборы только по одномандатным округам будет большой потерей для политики»
Движение транспорта на улице Зеленодольской и Совнаркомовской ограничат
Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО «Игумново»
Нижегородцев ожидают пасмурные, но относительно теплые выходные
Зону отдыха на Гребном канале благоустроят к 15 октября
Два человека пострадали в массовом ДТП на Казанском шоссе
Нижегородские студенты будут тестировать комьютерные программы в сфере информационной безопасности
Почти 30 пригородных электричек отменят на зиму в Нижегородской области
«Одноклассники» проведут в Нижнем Новгороде Digital Барбекю
Нижегородская область дополнительно получит 33,3 млн рублей на субсидирование региональных перевозок
Парламентарии утвердили новый прожиточный минимум в Нижегородской области
Технологии «Умного города» планируется применять в Арзамасе
Нижегородку осудили за продажу китайцам несуществующих французских бульдогов
Почти все жилые дома в Нижнем Новгороде получили тепло
Более 200 жалоб в соцсетях по вопросам отопления отработано властями в Нижегородской области
Опасные ямы на повороте с Карповской на Героя Попова отремонтируют уже в октябре
Глеб Никитин поздравил ФК «Нижний Новгород» с победой в 1/16 Кубка России по футболу
СК проверяет информацию о смерти роженицы в Лыскове
Стали известны составы команд на матч Краснодар – Нижний Новгород 25 сентября 2019
В Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам расширения рынка газомоторного топлива
Нижегородские аграрии получили 55 млн рублей на поддержку садоводства
Транспортный налог для большегрузов планируется снизить в Нижегородской области
Стало известно, куда чаще всего летали нижегородцы этим летом