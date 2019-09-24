«Меня замучили заявлениями!»: Нижегородка принесла в ДУК банку с живыми тараканами

Полчища тараканов довели жительницу областного центра Евгению Данилову до отчаяния. За помощью она обратилась в ДУК Нижегородского района, однако там, по ее словам, отказались решить ее проблему. Тогда женщина наведалась к коммунальщикам еще раз, только уже с живыми тараканами, которых выпустила «прогуляться» по офису.

Фото предоставлено Евгенией Даниловой.

На самом деле эта история тянется не первый месяц. Тревогу Данилова забила еще в августе. Тогда женщина рассказала в СМИ, что ситуация накалилась до предела - с каждым днем тараканов становится только больше. А виной тому - нечистоплотные соседи, живущие на восьмом этаже дома по улице Усилова.

- Мы до сих пор в шоке. Я принесла тараканов в ДУК в качестве доказательства, что они у нас действительно есть и в огромном количестве, - пояснила нижегородка. - А управляющая компания взяла и написала заявление в полицию, что я якобы нарушала общественный порядок.

В пресс-службе ДУКа Нижегородского района «Комсомолке» рассказали, что по закону домоуправляющая компания не имеет права проводить дезинсекцию без согласия владельцев жилой площади. Но хозяева, в чьей квартире, по мнению Евгении Даниловой, находится очаг размножения этих насекомых, к коммунальщикам не обращались.

- К жителям приходила комиссия в составе представителей администрации и полиции, которая выдала предписание на проведение квартиры в нормативное состояние. Но собственники не пускали специалистов в жилище, - уточнили в пресс-службе ДУКа.

Несмотря на это коммунальщики провели санитарную обработку в подвале и подъездах жилого дома. Хотя по идее, конечно, нужно было ликвидировать именно очаг.

- По нашей информации, соседка Евгении Даниловой договорилась с собственниками той квартиры, чтобы провести дезинсекцию, - добавили в пресс-службе.

В интервью «Комсомольской правде» участница конфликта рассказала, что проблему с ненавистными тараканами решает, как может.

- У меня было две обработки, а в квартире, где очаг, только одна, - сообщила Евгения. - И добилась этого я!

Жильцы злосчастной квартиры уверяют: тараканов у них больше нет! Хотя, по словам Даниловой, во время дезинсекции доступ в одну из комнат был закрыт - дверь не открывалась. Отчего есть основания полагать, что насекомые все еще живы.

- У меня дома стало намного лучше. Но необходима еще одна обработка и в нашей квартире, и в их, - убеждена собеседница «Комсомолки».

Тем временем появилась новая напасть. 24 сентября Евгении позвонил участковый, который сообщил, что на нее поступило еще одно заявление.

- Меня замучили заявлениями! Кто-то написал, что я пытаюсь выкинуть жильцов из той квартиры, где тараканы. Вроде как хочу квартиру забрать. Безумие какое-то, - выдохнула нижегородка.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В полиции «Комсомолке» подтвердили: заявление на Евгению Данилову поступило в отдел полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду 17 сентября 2019 года. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.